Volver | La Tecla Nacionales 7 de junio de 2026 FIEBRE MUNDIALISTA

Con varias caras nuevas y un insólito blooper, Argentina inició la recta final hacia el Mundial

La Selección de Lionel Scaloni disputó su primer amistoso previo al Mundial 2026 con saldo positivo: hubo debuts en la Mayor, el regreso de Cristian Romero y un llamativo error con el himno argentino que se robó la atención en la previa.

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