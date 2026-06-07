7 de junio de 2026
FIEBRE MUNDIALISTA
Con varias caras nuevas y un insólito blooper, Argentina inició la recta final hacia el Mundial
La Selección de Lionel Scaloni disputó su primer amistoso previo al Mundial 2026 con saldo positivo: hubo debuts en la Mayor, el regreso de Cristian Romero y un llamativo error con el himno argentino que se robó la atención en la previa.
La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su preparación final para el Mundial 2026. En el primero de los dos amistosos previos al debut en la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2 a 0 a Honduras ante más de 91 mil espectadores en el Kyle Field de College Station, Texas.
Más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos equipos, la Albiceleste mostró intensidad, dominio del juego y varias actuaciones destacadas. Los goles llegaron por intermedio de Lautaro Martínez, que abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo tras convertir un penal, y de Giuliano Simeone, que selló el resultado en el complemento luego de una gran acción colectiva.
Varios futbolistas sumaron sus primeros minutos con la Selección Mayor. Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Joaquín Freitas y Tomás Aranda hicieron su debut absoluto con la camiseta albiceleste al ingresar en la segunda etapa. Además, Agustín Giay fue titular y fue el único jugador de campo en disputar los 90 minutos completos.
También hubo tiempo para el regreso de Cristian Romero, que volvió a jugar tras permanecer 50 días inactivo. A su vez, Valentín Barco y Giovani Lo Celso dejaron una imagen positiva en distintos tramos del partido. Lionel Messi, en tanto, integró el banco de suplentes pero no sumó minutos.
La jornada tuvo además un episodio insólito antes del inicio del encuentro. Cuando debía sonar el Himno Nacional Argentino en los parlantes del estadio, un error en la organización provocó que comenzara a escucharse "Bombón Asesino", la clásica canción de Los Palmeras. El insólito episodio sorprendió a los futbolistas y al público presente, que reaccionó con risas y aplausos.
El próximo compromiso de la Selección será el martes 9 de junio a las 21.30 frente a Islandia. Ese encuentro representará el último ensayo antes del comienzo del Mundial 2026, que se pondrá en marcha dos días más tarde. El debut argentino en la competencia está previsto para el 16 de junio ante Argelia, en Kansas.