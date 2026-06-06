6 de junio de 2026
ARRANCAN OTRA VEZ
Paritarias: la Provincia citó a ATE y los docentes para el jueves
El gobierno de Kicillof invitó a los gremios a sentarse nuevamente a negociar salarios. Los sindicatos buscan recuperar lo perdido.
El gobierno de Axel Kicillof citó a los gremios que representan a parte de los empleados estatales bonaerenses a sendas reuniones para reanudar las negociaciones paritarias, de cara a una nueva recomposición salarial para los próximos meses.
La Provincia citó a la rama bonaerense Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a los sindicatos del Frente Gremial Docente para el jueves 11, es decir, dentro de cuatro días.
Es el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, de la inflación de mayo. El gobierno ya había anticipado que no negociaría con los gremios antes de que se conociera ese dato.
Claudio Arévalo, titular de ATE bonaerense, dijo a La Tecla que la postura del gremio es “recuperar el poder adquisitivo en los salarios que venimos perdiendo debido a la inflación” y un “aumento de emergencia” para los trabajadores que menos cobran.
También quieren que se produzcan más pases a planta permanente y que se termine con las becas y contratos precarizados. “Es importante seguir discutiendo esta nueva etapa de estabilidad laboral, con los pases a planta que ya está dando la Provincia”, explicó el dirigente.
Arévalo dijo que esperan que la oferta de la Provincia permita combatir “la pulverización del salario por las políticas de ajuste del gobierno nacional, la quita de coparticipación y demás”, y poder “llevarle tranquilidad a la familia estatal”.
La invitación a ATE es el puntapié inicial de una nueva ronda de negociaciones que también deberá incluir a los gremios de docentes, médicos y trabajadores del Poder Judicial bonaerense.
Una incógnita es si la Provincia ofrecerá un aumento para el sueldo de junio que impacte también sobre el medio aguinaldo.