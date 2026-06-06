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6 de junio de 2026
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Del rock al trap: los artistas jóvenes que recibieron el respaldo del Indio Solari

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sorprendió en los últimos años al elogiar públicamente a figuras como Wos, Lali y Bizarrap, en una muestra de apertura hacia las nuevas generaciones de la música argentina

Del rock al trap: los artistas jóvenes que recibieron el respaldo del Indio Solari
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Durante décadas, el Indio Solari fue considerado una figura hermética y distante de las tendencias musicales del momento. Sin embargo, en los últimos años, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mostró una faceta inesperada: el reconocimiento y apoyo a artistas surgidos en los años 2000 y 2010, incluso vinculados al trap, el pop y la música urbana.
 

Uno de los vínculos más destacados fue el que construyó con Wos. El Indio elogió en distintas oportunidades el talento y la potencia lírica del rapero, con quien además compartió la canción “Quemarás”. Solari valoró especialmente su compromiso artístico y lo definió como una de las voces más interesantes de la nueva generación.
 

También llamó la atención su respaldo público a Lali Espósito. Luego de que la cantante interpretara “Vencedores Vencidos” durante un show en Vélez, el Indio salió a defenderla frente a las críticas de algunos sectores más conservadores del rock. “No es un producto”, aseguró en una entrevista, además de destacar su autenticidad y capacidad artística.
 

Otro de los artistas que recibió elogios de Solari fue Bizarrap. Aunque nunca llegaron a colaborar, el músico reconoció el fenómeno generado por el productor argentino y celebró la aparición de jóvenes capaces de conectar con audiencias masivas sin perder identidad propia.
 

Lejos de encerrarse en la nostalgia del rock clásico, el Indio dejó en claro que seguía atento a las nuevas escenas musicales. En varios artistas urbanos encontró una actitud creativa, independiente y rupturista que, según él, mantenía vivo el espíritu rebelde que históricamente admiró dentro del rock nacional.

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