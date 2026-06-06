Internaron de urgencia a Lázaro Báez
El empresario, preso por lavado de dinero, fue trasladado a un hospital por un cuadro de pulmonía. Tiene 75 años.
El empresario santacruceño Lázaro Báez, preso por lavado de dinero y otros delitos en dos causas relacionadas con negocios durante gobiernos kirchneristas, fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía.
Báez, de 75 años, permanece alojado en el penal de Ezeiza, desde donde fue trasladado a un hospital por la complicación de su estado de salud. Ya venía aquejado de hipertensión, bronquitis y una afección intestinal, que se habrían agravado durante su reclusión.
Por estos factores, sus abogados habían pedido varias veces que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no lo obtuvo.
El empresario permanece internado en el hospital Alberto Eurnekian, también ubicado en Ezeiza.
Su internación se produjo anoche, cuando se le detectó el cuadro de pulmonía.
Báez fue condenado en las causas conocidas como “Vialidad” (en la que también fue sentenciada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sí cumple prisión domiciliaria) y “la ruta del dinero K”.