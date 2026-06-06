6 de junio de 2026
CONFLICTO EN PUERTA
La UTA amenaza con otro paro y advierte que “la paz social peligra”
El sindicato reclamó un aumento de sueldos y un “trato igualitario” para el sector. En una carta a Caputo, afirmó que los trabajadores “son sacrificados en el altar del superávit fiscal”.
En medio del conflicto por los subsidios al transporte, el gremio que representa a los choferes de colectivos en todo el país reclamó un aumento de sueldos, amenazó con hacer otro paro y advirtió que “la paz social peligra”.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le envió una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la que cuestiona la falta de respuestas a los reclamos de los choferes, reclama un “trato igualitario” para el sector (“el mismo de las agroexportadoras, petroleras y mineras”) y advierte que “la paz social peligra” por el ajuste que sufren los trabajadores, “sacrificados en el altar del superávit fiscal”.
El gremio le reclamó a Caputo que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes”, porque hasta el momento, según afirma en su carta, “por desgracia no hay respuestas, sólo dilaciones”.
“Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria. Son sacrificados en el altar del superávit fiscal. La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo”, dice el texto de la UTA.
Por eso, el sindicato de choferes amenazó con ir nuevamente a la huelga si el gobierno nacional no atiende el reclamo de recomposición salarial, puntualizando que piden que el aumento sea a partir del mes de mayo (con el sueldo que se cobra en junio).