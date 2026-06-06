Volver | La Tecla Nacionales 6 de junio de 2026 CONFLICTO EN PUERTA

La UTA amenaza con otro paro y advierte que “la paz social peligra”

El sindicato reclamó un aumento de sueldos y un “trato igualitario” para el sector. En una carta a Caputo, afirmó que los trabajadores “son sacrificados en el altar del superávit fiscal”.

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