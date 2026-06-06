El Indio y Skay: la amistad que marcó al rock argentino y terminó entre heridas irreconciliables

La muerte de Indio Solari volvió a poner el foco sobre una de las historias más intensas y enigmáticas del rock argentino: su vínculo con Skay Beilinson. Juntos crearon el universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que revolucionó la música popular con una mística única, letras crípticas y recitales multitudinarios. Sin embargo, aquella alianza artística terminó quebrándose para siempre a comienzos de los años 2000.



Durante más de veinte años, el Indio y Skay funcionaron como una dupla creativa inseparable. Uno aportaba las letras y la voz inconfundible; el otro, los riffs y climas sonoros que definieron el ADN ricotero. Junto a la histórica mánager Negra Poli y el núcleo original del grupo, levantaron un fenómeno cultural que escapó a las reglas tradicionales de la industria musical.



Pero el éxito también profundizó tensiones internas. Con el paso del tiempo comenzaron las diferencias por el manejo de la banda, las decisiones artísticas y las relaciones personales dentro del entorno ricotero. Tras el último recital de Los Redondos en Córdoba en 2001, la ruptura se volvió irreversible. Desde entonces, las versiones sobre el final nunca coincidieron del todo.



En distintas entrevistas, tanto el Indio como Skay dejaron entrever decepciones y reproches. Hubo referencias a “traiciones”, “canalladas” y heridas personales imposibles de cerrar. Aunque durante años los fanáticos soñaron con una reconciliación, jamás volvieron a compartir escenario.



Tras la separación, ambos siguieron caminos musicales distintos. El Indio inició una etapa solista multitudinaria junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, mientras Skay desarrolló su carrera con Los Fakires y mantuvo vivo el espíritu ricotero desde otro lugar. Pese a la distancia, la huella artística de ambos siguió unida en la memoria colectiva del rock argentino.



Con la muerte del cantante, resurgen las historias sobre aquella sociedad creativa irrepetible que transformó para siempre la música nacional. Una amistad marcada por la admiración mutua, y el talento.