6 de junio de 2026
LA TECLA PATAGONIA
En plena conmoción, Comodoro se prepara para recibir a Los Fundamentalistas
El show fue confirmado por la banda y se convirtió en un homenaje al músico fallecido ayer. A las 18 se abren las puertas del Predio Ferial y a las 21 comenzará el espectáculo, que será transmitido en vivo para todo el país
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la última banda de Carlos “El Indio” Solari, dará un show esta noche en Comodoro Rivadavia, en medio de la conmoción que atraviesa la comunidad ricotera por el inesperado fallecimiento de su líder.
La fecha había sido programada hace meses y miles de seguidores ya se encuentran en la localidad chubutense, listos para asistir a la misa que tendrá lugar esta noche. El show tendrá un significado especial, de homenaje a Solari, que ya no participaba de manera presencial en los espectáculos, debido a las afecciones en su salud derivadas del Parkinson, enfermedad que padecía desde hace diez años.
Ayer por la mañana, al conocerse la noticia de su fallecimiento, se abrió un interrogante en torno a la realización del recital en Comodoro o si cabía la posibilidad de que se reprogramara, ante el impacto de la noticia. La confirmación del show llegó de la mano de los propios músicos, que en sus canales oficiales emitieron un breve comunicado donde señalaron que, pese a estar “en shock” por la triste noticia, “juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”.
El show de esta noche, que se desarrollará en el Predio Ferial de Comodoro, sigue en pie con apertura de puertas prevista para las 18, mientras que el comienzo del show se espera a las 21. La banda informó también que lo transmitirán en vivo para todo el país, para compartir el homenaje con todos los seguidores que se encuentran conmovidos por la triste noticia.
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes a los 77 años. Según la autopsia, la causa del fallecimiento fue un accidente cerebro vascular. Desde hacía 10 años el músico había sido diagnosticado con Parkinson, enfermedad que lo obligó a retirarse de los escenarios aunque seguía con una fuerte presencia en la conversación pública a través de entrevistas y declaraciones sobre la actualidad argentina.
La familia del músico anunció que este domingo se realizará una despedida en un lugar y horario a confirmar, para que los seguidores de todo el país que quieran despedirlo puedan hacerlo. El gobierno nacional se negó a que la despedida se realice en el Congreso de la Nación, con el argumento de que las instalaciones no reúnen los requisitos para cobijar a tanta gente.