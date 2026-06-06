En plena conmoción, Comodoro se prepara para recibir a Los Fundamentalistas

ADIOS A UNA LEYENDA

El velatorio del Indio será mañana y la familia confirmará el lugar en las próximas horas La Provincia y la Municipalidad de La Plata ofrecieron diversos espacios para el último adiós al ídolo del rock, mientras que el gobierno nacional puso a disposición Tecnópolis. También se barajan los estadios de Racing y Huracán. La última palabra es de la familia