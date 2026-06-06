Lionel Messi despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje: “Siempre en nuestros corazones”

La muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, el deporte y la cultura popular argentina. Entre las figuras que se expresaron públicamente para despedir al emblemático cantante apareció Lionel Messi, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.



El capitán de la Selección argentina publicó una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una historia de Instagram y escribió una breve pero emotiva frase: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”. El gesto rápidamente se viralizó y emocionó tanto a fanáticos del fútbol como del rock nacional.



La despedida de Messi se dio mientras el rosarino permanece concentrado junto al seleccionado argentino de cara al Mundial 2026. A pesar de la preparación deportiva, el futbolista se tomó un momento para rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la historia de la música argentina.



En las últimas horas también trascendió un audio inédito que el propio Indio Solari había grabado para Messi, aunque nunca llegó a enviárselo. En ese mensaje, el músico elogiaba al campeón del mundo y le agradecía las alegrías que le dio al país. “Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable”, decía una de las frases más destacadas del registro que salió a la luz tras su fallecimiento.



La relación entre ambos ídolos populares estaba marcada por una admiración mutua. En distintas entrevistas, el Indio había destacado el liderazgo y la personalidad de Messi, especialmente después de la consagración argentina en Qatar 2022. Ahora, fue el astro del fútbol quien devolvió ese cariño con una despedida cargada de emoción.