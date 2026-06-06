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6 de junio de 2026
HERMOSO

Un club del ascenso homenajeará al Indio Solari con una camiseta especial

Tras la muerte del histórico líder de Los Redondos, una institución del ascenso argentino anunció que lucirá un homenaje en su camiseta para recordar al músico. El gesto volvió a unir el universo ricotero con la pasión futbolera de las tribunas

Un club del ascenso homenajeará al Indio Solari con una camiseta especial
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La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa generando homenajes en distintos ámbitos de la cultura popular argentina. Esta vez, el reconocimiento llegará desde el fútbol: un club del ascenso anunció que le rendirá tributo al histórico cantante con una camiseta especial inspirada en su legado artístico y cultural.
 

La iniciativa busca recordar la profunda conexión que siempre existió entre las canciones del Indio y las tribunas argentinas, donde sus letras se transformaron durante décadas en banderas, cánticos y símbolos de identidad popular. El homenaje incluirá una frase emblemática vinculada al universo ricotero y será utilizada en un próximo partido oficial.
 

El vínculo entre el fútbol y el Indio Solari trascendió ampliamente el rock. Sus canciones acompañaron generaciones enteras de hinchas y fueron adoptadas por distintas parcialidades del país, convirtiéndose en parte del folklore futbolero argentino. Tras conocerse la noticia de su muerte, clubes de distintas categorías y la propia AFA publicaron mensajes de despedida y reconocimiento.
 

En las últimas horas también aparecieron homenajes espontáneos en estadios, redes sociales y tribunas, donde miles de fanáticos recordaron al músico con banderas, canciones y frases históricas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
 

La decisión del club del ascenso vuelve a reflejar el lugar que ocupó el Indio dentro de la cultura popular argentina: una figura que logró trascender generaciones y que encontró en las canchas uno de los espacios donde su obra sigue viva cada fin de semana.
 

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