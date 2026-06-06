6 de junio de 2026
EN EL TERRITORIO
Los intendentes debaten la Ley de Seguridad que quiere Kicillof
Jefes comunales de la Cuarta y la Séptima, de todos los partidos, se juntaron con funcionarios provinciales para analizar el proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. Buscan que se incorporen cambios para adecuar la ley a la realidad de las comunas.
El gobierno de Axel Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto para una nueva Ley de Seguridad Pública. Y el tema interesa mucho a los intendentes, que vienen reclamando algunos cambios para poder tener más control en sus territorios. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso ya empezaron a llevar la discusión a esos territorios.
En la cuarta y la séptima sección electoral, jefes comunales de todos los partidos políticos se juntaron con funcionarios de la cartera que conduce Javier Alonso para analizar el proyecto oficial y proponer cambios para adecuar la norma actualmente vigente a las nuevas realidades de los distritos.
En principio, no habría policías municipales, algo que reclamaron varios alcaldes del courbano, porque la Provincia cree en otros métodos que impliquen menos fragmentación del esquema policial. Pero los intendentes buscan mecanismos para que el trabajo con las fuerzas en sus respectivos municipios sea más articulado y efectivo.
Hasta ahora, fueron dos los encuentros. Uno tuvo lugar anteayer en Bolívar, con el alcalde local, Eduardo “Bali” Bucca, como anfitrión, y la participación de otros intendentes de la séptima sección electoral: los peronistas de Tapalqué (Gustavo Cocconi), Roque Pérez (Maximiliano Sciaini), Azul (Nelson Sombra) y Olavarría (Maximiliano Wesner), más los radicales de Saladillo (José Luis Salomón) y General Alvear (Ramón Capra).
Ayer se dio el segundo encuentro, con Chivilcoy como sede y la presencia de intendentes de la cuarta sección electoral. Guillermo Britos jugó de local; además estuvieron los intendentes peronistas de Bragado (Sergio Barenghi), Carlos Casares (Daniel Stadnik), Leandro N Alem (Carlos Ferraris), Alberti (Jorge Gaute), Chacabuco (Rubén Golía) e Hipólito Yrigoyen (Luis Pugnaloni); los radicales de General Arenales (Érica Revilla) y Florentino Ameghino (Nahuel Mittelbach); el vecinalista Gilberto Alegre, de General Villegas, y la jefa comunal de Nueve de Julio, María José Gentile, del PRO.
La discusión sobre el texto a enviar a la Legislatura incluyó el reclamo de que la ley contemple la situación de los municipios del interior, cuyas características y problemáticas suelen ser muy diferentees de las de los partidos del conurbano. Desde el Ministerio explicaron que se busca generalizar la aplicación de mecanismos de prevención y seguimiento ideadas por los intendentes en diversos municipios y generar una mejor articulación entre ambos niveles de gobierno en cuanto a la seguridad.
Las reuniones para debatir el proyecto seguirán, con encuentros en el resto de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.