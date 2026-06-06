Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de junio de 2026 EN EL TERRITORIO

Los intendentes debaten la Ley de Seguridad que quiere Kicillof

Jefes comunales de la Cuarta y la Séptima, de todos los partidos, se juntaron con funcionarios provinciales para analizar el proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. Buscan que se incorporen cambios para adecuar la ley a la realidad de las comunas.

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