La construcción de un mito: independencia y rebeldía en la historia del rock argentino

Todo comenzó en los sótanos contraculturales de La Plata, en plena dictadura militar. Junto a Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli y el resto de la troupe ricotera, el Indio dio forma a Los Redondos en 1976. No era simplemente una banda de rock: era una forma de resistencia cultural. Desde Gulp! (1985) hasta Último bondi a Finisterre (1998), el grupo evitó el camino tradicional de la industria musical y construyó una identidad completamente independiente.



Los discos fueron editados bajo el sello propio “Patricio Rey”, con tapas diseñadas por Rocambole y una lógica de distribución artesanal impulsada por la Negra Poli. Mientras gran parte del rock argentino buscaba contratos millonarios y exposición mediática, Los Redondos eligieron mantenerse al margen. Esa decisión se convirtió en una declaración política y artística que alimentó buena parte de la leyenda ricotera.



El sonido también formaba parte de esa identidad. Grabados en cinta y con una impronta cruda y orgánica, discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, La mosca y la sopa y Luzbelito capturaban la energía imperfecta del vivo. Guitarras ásperas, saxos intensos, baterías potentes y la voz rasgada del Indio construyeron un universo sonoro alejado de la pulcritud digital. Incluso en trabajos más experimentales, como Momo Sampler, la esencia seguía siendo visceral y analógica.



Para Solari, esa búsqueda no era nostalgia sino una postura artística. Defendía la idea de un sonido real, imperfecto y humano frente a la lógica industrial de la música comercial. La independencia no era solo económica: era también estética y conceptual.



Tras la separación de Los Redondos, el Indio mantuvo esa filosofía con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Continuó trabajando de manera autónoma, evitando los grandes circuitos mediáticos y rechazando la exposición permanente. Nunca permitió que su obra quedara asociada a campañas publicitarias ni cedió fácilmente el control de sus canciones. Esa coherencia reforzó aún más el misterio alrededor de su figura.



Porque el Indio también construyó un personaje envuelto en silencio y distancia. El hippie intelectual y algo esotérico que organizaba encuentros clandestinos durante la dictadura se convirtió con los años en un líder capaz de convocar multitudes sin necesidad de promoción tradicional. Cada recital era vivido como una ceremonia colectiva, una “misa ricotera” atravesada por el fervor popular.



La política ocupó siempre un lugar central en su obra. Se definía como “un artista peronista” y reivindicaba la memoria, los derechos humanos y la justicia social. Sus letras denunciaban la represión, el consumismo, la marginalidad y las contradicciones del poder. Apoyó distintas causas vinculadas a organismos de derechos humanos y mantuvo una mirada crítica sobre la realidad argentina, sin abandonar jamás su perfil reservado.