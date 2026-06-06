“Tengo Parkinson”: la noche en que el Indio Solari emocionó a Tandil con una confesión inesperada

La noche del 12 de marzo de 2016 quedó marcada para siempre en la historia del rock nacional. Frente a una multitud que había viajado desde distintos puntos del país para verlo, Carlos “Indio” Solari tomó el micrófono y realizó una confesión que paralizó al público: anunció que padecía Parkinson.



El recital, realizado en el Hipódromo de Tandil, era una verdadera fiesta ricotera. Miles de fanáticos cantaban cada tema mientras el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desplegaba un show cargado de clásicos y emoción. Sin embargo, en un momento inesperado, el cantante decidió abrir su intimidad y hablar sobre su salud.



“Estoy enfermo. Tengo Parkinson”, expresó el Indio ante el silencio absoluto de los presentes. Sus palabras generaron una mezcla inmediata de sorpresa, tristeza y admiración. Acostumbrado a mantener un perfil hermético y alejado de los medios, el músico eligió ese escenario y a su público para compartir una de las noticias más difíciles de su vida.



Hasta entonces, muchos seguidores habían notado ciertos cambios físicos en el artista durante sus últimas presentaciones, aunque nunca había existido una confirmación oficial. El anuncio permitió comprender las dificultades que atravesaba y el motivo detrás de la reducción de sus recitales.