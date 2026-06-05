La Selección afina detalles para los amistosos previos al Mundial con un guiño al Indio

La oposición suma, resta y porotea por el quorum para la sesión especial de IOMA El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, convocó para el lunes a las 13. Conseguir el número mágico para el debate, una lucha titánica, no tan difícil como las manos necesarias para votar una interpelación. Los cálculos.