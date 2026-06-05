La Selección afina detalles para los amistosos previos al Mundial con un guiño al Indio
La Scaloneta ingresó en la etapa final de su preparación para el Mundial 2026. Tras varios días de trabajo en Kansas, el plantel encabezado por Lionel Scaloni arribó este viernes a Texas, donde disputará el primero de los amistosos programados antes del inicio de la Copa del Mundo
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La delegación viajó en un vuelo chárter hacia College Station, ciudad donde se encuentra el estadio Kyle Field, escenario del encuentro de este sábado frente a Honduras. Antes de la práctica final, Scaloni tiene previsto brindar una conferencia de prensa y luego encabezar un entrenamiento abierto durante sus primeros 15 minutos.
La llegada del seleccionado tuvo además un componente emotivo. Las redes oficiales compartieron imágenes del viaje acompañadas por una canción de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un homenaje al recientemente fallecido Indio Solari.
El amistoso frente a Honduras será una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico evalúe variantes antes del estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio. Las molestias físicas de varios futbolistas obligaron a modificar la estructura habitual del equipo y abrir la competencia por algunos puestos.
Entre las principales dudas aparecen el lateral derecho, donde compiten Agustín Giay y Nicolás Capaldo, y el acompañante de Lautaro Martínez en ataque, lugar que se disputan Giuliano Simeone y José Manuel López.
Las ausencias son numerosas. No estarán disponibles Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás González y Nicolás Paz, todos afectados por distintos problemas físicos. Tampoco sería arriesgado desde el inicio Cristian Romero, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.
Una de las noticias más positivas para el cuerpo técnico es el regreso de Lisandro Martínez. El defensor vuelve a estar disponible después de una larga recuperación y podría sumar sus primeros minutos con la Selección desde octubre de 2024.
Además del amistoso ante Honduras, el seleccionado deberá estar atento a otro factor: el clima. Los pronósticos anticipan posibles tormentas eléctricas para este sábado en Texas, una situación que podría alterar el desarrollo normal del encuentro si las condiciones meteorológicas empeoran cerca del horario de inicio.
La preparación llega acompañada también por una buena noticia institucional. A menos de una semana del inicio del Mundial, Argentina recuperó el primer lugar del ranking FIFA, posición que había perdido en septiembre del año pasado y que volvió a ocupar tras los recientes resultados de otras selecciones candidatas al título.