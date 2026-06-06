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6 de junio de 2026
INNOVACION TECNOLOGICA

El amor digital con los robots

Las aplicaciones de citas con IA que permiten flirtear y mantener relaciones virtuales. Ofrecen memoria, respuestas de voz, simulación de emociones y disponibilidad constante

El amor digital con los robots
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Loverse, Replika y Candy AI permiten chatear, flirtear, pelear e incluso casarse con bots que recuerdan conversaciones, responden con voz, simulan celos y nunca se cansan. Por unos 20 dólares mensuales, miles de usuarios en Japón ya viven romances virtuales cada vez más adictivos, mientras crece la alarma por la dependencia emocional que generan y por la forma en que estas plataformas buscan combatir la soledad.
 

Loverse permite registrarse gratis y hacer “swipe” entre perfiles creados con inteligencia artificial que incluyen nombres, edades, profesiones, hobbies y agendas simuladas. Cuando se produce un match, el bot no responde de inmediato e incluso puede rechazar al usuario si no le agrada. Las conversaciones son hiperrealistas: incluyen celos, regalos virtuales, propuestas de citas y hasta la posibilidad de organizar bodas simbólicas completas.
 

Por su parte, Replika crea un compañero personalizado con memoria a largo plazo, capaz de recordar traumas, gustos y conversaciones anteriores. La aplicación ofrece chats de voz, llamadas, selfies generados por IA y actividades premium. Su plan pago cuesta alrededor de 70 dólares al año e incluye inteligencia emocional avanzada, respuestas prioritarias y reconocimiento de video en tiempo real.
 

Candy AI va un paso más allá y suma imágenes y voces explícitas por 14 dólares mensuales, orientadas al roleplay sin filtros y a la generación de fotografías realistas de parejas virtuales.
 

Estas funciones generan un fuerte nivel de apego: los bots adaptan su tono de voz, envían mensajes a cualquier hora, recuerdan detalles íntimos y mantienen una disponibilidad permanente. Algunos usuarios admiten dormir con el celular al lado, gastar dinero en regalos digitales y preferir la perfección programada antes que las imperfecciones de las relaciones reales.
 

El principal público de estas aplicaciones en el mundo son hombres de entre 40 y 50 años, muchos de ellos casados, que buscan vínculos afectivos sin temor al rechazo. Sin embargo, mientras las plataformas prometen aliviar la soledad, la polémica crece: psicólogos y especialistas advierten sobre riesgos de dependencia emocional, ansiedad y aislamiento social.

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