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6 de junio de 2026
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La Scaloneta vuelve a la acción: Argentina enfrenta a Honduras en su último ensayo antes del Mundial

La Selección juega en Texas su primer amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para probar variantes y evaluar a varios futbolistas que llegan con molestias físicas

La Scaloneta vuelve a la acción: Argentina enfrenta a Honduras en su último ensayo antes del Mundial
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La espera terminó y la Selección Argentina volverá a presentarse esta noche cuando enfrente a Honduras en un amistoso internacional que servirá como una de las últimas pruebas antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21, hora argentina, en el imponente Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
 

El partido aparece como una oportunidad clave para que Lionel Scaloni ajuste detalles futbolísticos y defina el estado físico de varios jugadores que llegan entre algodones a la máxima cita internacional. En especial, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de algunos referentes afectados por distintas molestias físicas durante las últimas semanas.
 

Además de Lionel Messi, se espera la presencia de varias figuras campeonas del mundo que buscarán sumar minutos antes del debut oficial en la Copa del Mundo. La idea del entrenador es administrar cargas y comenzar a delinear el equipo que afrontará el torneo en Norteamérica.
 

La Albiceleste llega con gran expectativa después de una sólida preparación y con la ilusión intacta de defender el título conseguido en Qatar 2022. Del otro lado estará Honduras, un rival que intentará aprovechar la vidriera internacional para medirse frente al actual campeón del mundo.
 

El amistoso podrá verse plataformas digitales. Luego de este compromiso, Argentina afrontará un último ensayo antes del debut mundialista, en una cuenta regresiva que ya paraliza a millones de hinchas.

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