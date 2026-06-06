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6 de junio de 2026
CONFIRMACION EN PUERTA

Mauricio Macri y Dolores Teuly, juntos por primera vez: la salida que confirmó el romance

El ex presidente y la empresaria fueron vistos compartiendo una cena con amigos en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires y ya no esconden su relación

Mauricio Macri y Dolores Teuly, juntos por primera vez: la salida que confirmó el romance
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Mauricio Macri y Dolores Teuly tuvieron su primera aparición pública como pareja y dejaron en evidencia que atraviesan un gran momento sentimental. El ex mandatario y la empresaria fueron vistos disfrutando de una salida nocturna en compañía de amigos cercanos, en una escena que rápidamente despertó repercusión en el mundo político y del espectáculo.
 

La pareja eligió uno de los restaurantes más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires para compartir una cena distendida junto a un exclusivo grupo de invitados. Según trascendió, durante toda la velada se mostraron muy cómplices, relajados y cariñosos, confirmando así los rumores de romance que circulaban desde hace varias semanas.
 

El vínculo entre Macri y Teuly comenzó a tomar notoriedad tras diferentes versiones que indicaban que ambos mantenían una relación desde hace algunos meses. Incluso, allegados al entorno del ex presidente aseguran que la historia avanzó rápidamente y que ya forma parte de su círculo íntimo.
 

Dolores Teuly trabajó durante años en el área de ceremonial y protocolo vinculada al entorno presidencial y mantiene una relación cercana con distintos referentes políticos y sociales. En las últimas semanas, además, trascendieron detalles de viajes y encuentros privados que alimentaron aún más las versiones de romance.
 

La aparición pública de la pareja marca un nuevo capítulo en la vida personal de Mauricio Macri tras su separación de Juliana Awada. Aunque ambos habían mantenido un perfil bajo, esta salida terminó de confirmar una relación que ya era un secreto a voces.


 

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