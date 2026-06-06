Shakira desmintió el uso político de su imagen y lanzó un fuerte comunicado

Shakira volvió a quedar en el centro de la escena pública, aunque esta vez no por su música ni por su gira internacional, sino por la difusión de imágenes manipuladas que comenzaron a circular en redes sociales vinculándola con una campaña política en Colombia.



La artista colombiana emitió un contundente comunicado para desmentir cualquier tipo de apoyo electoral y aclaró que jamás autorizó el uso de su imagen en propaganda partidaria. El revuelo se produjo luego de que se viralizara un montaje fotográfico donde aparecía junto a dirigentes políticos y mensajes que buscaban asociarla con una determinada coalición.



En el escrito, la cantante remarcó que no respalda a ningún candidato presidencial y sostuvo que su compromiso está puesto únicamente en la democracia y en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Además, pidió que el proceso electoral se desarrolle de manera transparente y en paz.



La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el uso de inteligencia artificial y montajes digitales para difundir información falsa. El caso volvió a poner sobre la mesa el impacto de la desinformación en tiempos electorales y los riesgos que enfrentan las figuras públicas frente a la manipulación de contenidos.



La cantante, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera tras el impacto mundial de su última gira, decidió intervenir rápidamente para evitar que su nombre quedara asociado a cualquier espacio político en medio de un clima electoral cada vez más tenso en Colombia.