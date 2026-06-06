Joyas de la televisión argentina: thrillers y miniseries que marcaron una generación antes de las plataformas

La televisión argentina de fines de los 90 y principios de los 2000 vivió una época dorada en la ficción seriada. Mientras las telenovelas tradicionales seguían dominando la pantalla, un grupo de productores y guionistas apostó por formatos más audaces: unitarios y miniseries de suspenso que rompían con la estructura clásica de capítulos interminables.



Así fue que en lugar de historias eternas, optaron por relatos cerrados, intensos y autoconclusivos que mantenían al espectador pegado al televisor. Estas producciones contaban con presupuestos ajustados pero con un talento actoral de primer nivel y guiones que no le pedían nada a las mejores series internacionales de la época.



Por ejemplo, Mujeres asesinas, emitida por Canal 13 entre 2005 y 2008, es quizá la más recordada y la que mayor impacto social generó. Inspirada en el libro homónimo de Marisa Grinstein, la serie antológica recreaba casos reales de mujeres que cometieron homicidios. Cada capítulo estaba protagonizado por una gran actriz argentina, desde Mercedes Morán hasta Cristina Banegas, que encarnaba a una mujer empujada al límite por la violencia machista, los celos, el abuso o la desesperación económica. Lejos de presentar a las protagonistas como villanas unidimensionales, la serie las mostraba como antiheroínas complejas, víctimas que en un momento extremo decidían tomar la justicia por su mano.



El unitario no solo rompió récords de rating, sino que abrió un debate nacional sobre la violencia de género y la representación de la mujer en la ficción, algo impensado para la televisión abierta de entonces.



Por su parte, Tiempo final, estrenada en Telefe en el año 2000 y producida por BBTV, fue una apuesta todavía más arriesgada. Se trataba de un thriller puro, con tres temporadas que sumaron casi 70 episodios. La particularidad de la serie era su formato extremo: cada capítulo transcurría íntegramente en un solo lugar y con no más de tres o cuatro personajes. La tensión se construía a partir del encierro, el silencio y las revelaciones progresivas, sin necesidad de grandes efectos especiales ni persecuciones. Historias de infidelidades que terminaban en tragedia, chantajes, venganzas y giros inesperados mantenían al público en vilo. Fue una de las primeras producciones locales en apostar por un suspenso de cámara cerrada, un estilo que años después popularizaron las series internacionales.



Sin condena, por su parte, se consolidó como una de las miniseries de tensión más efectivas de la década. Con capítulos autoconclusivos cargados de intriga policial y psicológica, ofrecía tramas oscuras que exploraban el lado más sórdido de la realidad argentina: corrupción, venganzas familiares y crímenes que quedaban impunes. Su formato compacto y su ritmo implacable la convirtieron en una de las favoritas del prime time, demostrando que no hacía falta una gran producción para generar adicción.



Finalmente, Hermanos y detectives (Telefe, 2006) aportó una dosis refrescante de humor negro dentro del género. Dirigida por Damián Szifron, el mismo creador de Los simuladores y Relatos salvajes, la miniserie contaba las aventuras de Franco Montero, un policía administrativo común y corriente, que de repente debe hacerse cargo de su medio hermano Lorenzo, un niño prodigio de once años con un coeficiente intelectual de 200. Juntos, y con la ayuda del compañero Gustavo Mansilla, resuelven casos de homicidios complejos usando la lógica deductiva y la inteligencia superior del pequeño. La química entre los actores, el equilibrio perfecto entre comedia y suspenso, y los giros ingeniosos hicieron que la serie se convirtiera en un éxito rotundo de audiencia y que luego fuera exportada a varios países.



Estas cuatro producciones comparten un denominador común: la excelencia narrativa y la capacidad de hablar de la Argentina real sin caer en clichés. Mientras el resto del mundo todavía veía series de procedimiento policiales convencionales, la televisión local ya experimentaba con antologías, formatos minimalistas y personajes moralmente ambiguos.



Lejos de ser simples productos de su tiempo, Mujeres asesinas, Tiempo final, Sin condena y Hermanos y detectives siguen siendo referentes indiscutibles de la televisión nacional. Su legado demuestra que la calidad no depende de presupuestos millonarios ni de efectos especiales, sino de buenas historias, grandes actores y guionistas que se animan a mirar la realidad sin anestesia.