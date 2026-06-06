Mirtha y Juana ya tienen sus mesas listas: los invitados que darán que hablar este fin de semana

Como cada fin de semana, las mesas más emblemáticas de la televisión argentina volverán a reunir a figuras de distintos ámbitos. Mirtha Legrand encabezará una nueva edición de “La Noche de Mirtha”, mientras que Juana Viale hará lo propio con “Almorzando con Juana”, en programas que combinarán actualidad, humor y entretenimiento.



La primera en salir al aire será Mirtha Legrand con una nueva edición de La Noche de Mirtha, este sábado desde las 21:30 por la pantalla de El Trece. La histórica conductora encabezará una mesa marcada por el análisis político y policial junto a cuatro invitados de peso: Luis Novaresio, Mercedes Ninci, Mauro Szeta y Facundo Macarrón.



El periodista y conductor aportará su mirada sobre la actualidad nacional, mientras que Ninci seguramente llevará a la mesa las últimas novedades del ámbito judicial y político. En tanto, Mauro Szeta sumará su experiencia en temas policiales y de investigación, y Facundo Macarrón volverá a estar en el centro de la escena mediática con declaraciones que podrían generar repercusión.



Después de la clásica cena televisiva y ya entrado el domingo, llegará el turno de Almorzando con Juana. Desde las 13:45, Juana Viale recibirá a un grupo de invitados vinculados al mundo artístico y del entretenimiento. Patricia Palmer, Dan Breitman, Rocío Robles, Minerva Casero y Martín Salwe compartirán la mesa en una emisión que combinará humor, actualidad y experiencias personales.



Con estilos diferentes, pero manteniendo el sello familiar que convirtió a ambos ciclos en clásicos de la televisión argentina, las “mesazas” volverán a buscar la atención del público durante el fin de semana.

