Mirtha y Juana ya tienen sus mesas listas: los invitados que darán que hablar este fin de semana

La Tecla
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La primera en salir al aire será Mirtha Legrand con una nueva edición de La Noche de Mirtha, este sábado desde las 21:30 por la pantalla de El Trece. La histórica conductora encabezará una mesa marcada por el análisis político y policial junto a cuatro invitados de peso: Luis Novaresio, Mercedes Ninci, Mauro Szeta y Facundo Macarrón.
El periodista y conductor aportará su mirada sobre la actualidad nacional, mientras que Ninci seguramente llevará a la mesa las últimas novedades del ámbito judicial y político. En tanto, Mauro Szeta sumará su experiencia en temas policiales y de investigación, y Facundo Macarrón volverá a estar en el centro de la escena mediática con declaraciones que podrían generar repercusión.
Después de la clásica cena televisiva y ya entrado el domingo, llegará el turno de Almorzando con Juana. Desde las 13:45, Juana Viale recibirá a un grupo de invitados vinculados al mundo artístico y del entretenimiento. Patricia Palmer, Dan Breitman, Rocío Robles, Minerva Casero y Martín Salwe compartirán la mesa en una emisión que combinará humor, actualidad y experiencias personales.
Con estilos diferentes, pero manteniendo el sello familiar que convirtió a ambos ciclos en clásicos de la televisión argentina, las “mesazas” volverán a buscar la atención del público durante el fin de semana.