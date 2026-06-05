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5 de junio de 2026
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Avanza la receta electrónica: nuevas medidas para digitalizar la entrega de medicamentos

El Ministerio de Salud avanzó con nuevas medidas para fortalecer la receta electrónica y digitalizar el sistema de entrega de medicamentos en todo el país. Buscan mejorar la trazabilidad, agilizar los trámites y garantizar mayor seguridad para pacientes y farmacias

Avanza la receta electrónica: nuevas medidas para digitalizar la entrega de medicamentos
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El Gobierno nacional continúa avanzando en la transformación digital del sistema sanitario con la incorporación de nuevas herramientas destinadas a modernizar la dispensa de medicamentos en todo el país.


La iniciativa forma parte del proceso de implementación integral de la receta electrónica, que ya rige como modalidad obligatoria para la prescripción médica.
 

A través de nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, las farmacias y plataformas digitales deberán integrarse a sistemas interoperables que permitan mejorar la trazabilidad de las recetas y garantizar un seguimiento más seguro y eficiente de los tratamientos médicos. Las medidas apuntan a fortalecer la conexión entre médicos, pacientes, farmacias y financiadores de salud.
 

Entre las novedades se destaca la digitalización de los registros farmacéuticos, incluyendo libros recetarios, controles de psicotrópicos y estupefacientes, además de herramientas que permitirán identificar de manera unívoca cada receta emitida mediante códigos específicos.
 

La implementación de la receta electrónica obligatoria comenzó oficialmente el 1° de enero de 2025 y forma parte de la Ley Nacional 27.553. Actualmente, las recetas digitales deben emitirse únicamente a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).
 

Con estas nuevas herramientas, el Gobierno busca profundizar la modernización del sistema sanitario argentino y avanzar hacia un modelo más eficiente, conectado y accesible para profesionales y pacientes.



 

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