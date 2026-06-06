Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi por la cuota alimentaria: “Es como una semana en Maldivas”

Ana Rosenfeld volvió a referirse públicamente al conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi y lanzó una contundente frase sobre la deuda alimentaria que mantiene el delantero con sus hijas: “La cuota alimentaria es como una semana en Maldivas”.



Asimismo, la famosa jurista aseguró que Wanda continúa reclamando mes a mes el cumplimiento de las obligaciones económicas correspondientes a Francesca e Isabella, mientras la disputa judicial avanza tanto en Argentina como en Italia. Según explicó, el conflicto incluye cuestiones patrimoniales, régimen de visitas y responsabilidades familiares.



También cuestionó algunas versiones que indicaban que Icardi había obtenido fallos favorables en la Justicia italiana y aclaró que todavía existen resoluciones pendientes. “No ganó”, sostuvo al referirse a las interpretaciones mediáticas sobre la causa.



En paralelo, remarcó que el bienestar de las menores sigue siendo la prioridad de Wanda Nara y aseguró que cualquier acuerdo con el futbolista debe garantizar la rutina escolar, la atención médica y las actividades habituales de las niñas.



La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en uno de los escándalos mediáticos y judiciales más resonantes del espectáculo argentino. Mientras ambos continúan enfrentados legalmente, cada nueva declaración suma tensión a una historia que parece no tener tregua.