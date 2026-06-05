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5 de junio de 2026
INNOVACION

Revolución en el fútbol: las reglas inéditas que debutarán en el Mundial 2026

La FIFA y la IFAB impulsarán modificaciones históricas en el reglamento durante la próxima Copa del Mundo. Cambios en los arqueros, el VAR, las pérdidas de tiempo y la tecnología prometen transformar el juego

Revolución en el fútbol: las reglas inéditas que debutarán en el Mundial 2026
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El Mundial 2026 no solo será histórico por contar por primera vez con 48 selecciones y disputarse en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, sino también porque marcará el inicio de una nueva era para el fútbol con una serie de reglas revolucionarias impulsadas por la FIFA y la IFAB.
 

Entre las modificaciones más importantes aparece el endurecimiento de las sanciones contra la pérdida de tiempo de los arqueros. Los jueces podrán cobrar córner a favor del rival si el guardameta retiene la pelota más de ocho segundos, una medida que busca agilizar el juego y evitar demoras deliberadas.
 

Otra de las novedades será la ampliación del uso de tecnología y comunicación arbitral. El VAR tendrá mayor intervención en determinadas acciones y se implementarán explicaciones públicas de algunas decisiones arbitrales dentro de los estadios, siguiendo el modelo utilizado en otros deportes.
 

Además, la FIFA analiza nuevas herramientas para controlar interrupciones constantes, acelerar los saques laterales y limitar protestas masivas de jugadores hacia los árbitros. Las autoridades consideran que el fútbol necesita adaptarse a un ritmo más dinámico y atractivo para el público global.
 

El torneo también estrenará cambios estructurales históricos: participarán 48 selecciones, habrá 104 partidos y se utilizará un nuevo formato competitivo que ampliará la duración del campeonato.
 

Las ceremonias previas a los encuentros también tendrán innovaciones visuales y tecnológicas, con shows especiales, pirotecnia y una puesta en escena más cercana al entretenimiento estadounidense.
 

Con estas transformaciones, el Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los torneos más modernos y disruptivos de la historia, abriendo un debate global sobre el futuro del fútbol y el equilibrio entre tradición, espectáculo y tecnología.

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