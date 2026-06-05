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5 de junio de 2026
SIGUE LA INVESTIGACION

Detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina Vega: convivía con el principal acusado

La investigación por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba sumó un nuevo detenido. Se trata de un hombre que vivía en la misma casa que Claudio Barrelier y que horas antes había declarado como testigo

Detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina Vega: convivía con el principal acusado
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La causa por el femicidio de Agostina Vega dio un nuevo giro con la detención de un segundo sospechoso en Córdoba. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fue arrestado Osvaldo Miguel Fassetta, de 47 años, acusado de presunto encubrimiento agravado en el crimen de la adolescente de 14 años.
 

Fassetta vivía en la vivienda del barrio Cofico donde la Justicia cree que Claudio Barrelier asesinó a la menor. Lo llamativo del caso es que horas antes de quedar detenido había hablado públicamente como testigo y había dado detalles sobre su convivencia con el principal acusado.
 

El hombre aseguró que participó de la búsqueda de Agostina junto a la familia y que no sospechó de Barrelier hasta conocer el testimonio del remisero que ubicó a la adolescente junto al acusado poco antes de desaparecer. Sin embargo, los investigadores comenzaron a analizar posibles contradicciones y su rol dentro de la vivienda donde habría ocurrido el crimen.
 

La fiscalía mantiene bajo secreto de sumario parte de la investigación mientras continúa recolectando pruebas, testimonios y peritajes para determinar si hubo más personas involucradas en el femicidio. La familia de Agostina viene reclamando desde hace días que el crimen no habría sido cometido por una sola persona.
 

El caso conmociona a Córdoba y al país entero. La autopsia reveló que la joven murió por asfixia mecánica y que también se investigan posibles signos de abuso sexual.

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