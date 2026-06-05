Chubut transmitirá en vivo la llegada de las ballenas a Península Valdés

El Gobierno del Chubut anunció una transmisión especial en vivo para mostrar la llegada de las ballenas a las costas de Península Valdés, uno de los espectáculos naturales más impactantes de la Patagonia argentina. La cobertura se realizará entre el 6 y el 9 de junio, de 8 a 20 horas, y podrá verse a través del canal de YouTube Chubut Patagonia.



La iniciativa se desarrollará en la antesala del inicio oficial de la temporada 2026 de avistaje embarcado, prevista para el próximo 9 de junio en Puerto Pirámides, cuando las embarcaciones habilitadas comiencen a operar de manera regular.



La propuesta busca acercar la experiencia del avistaje a personas de todo el país y del exterior, permitiendo seguir en tiempo real la presencia de la Ballena Franca Austral en su hábitat natural. La acción es impulsada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto con la Agencia Chubut Turismo, con el objetivo de promocionar uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.



Además de la transmisión, entre el 6 y el 8 de junio se llevará adelante un Fam Press Nacional con periodistas especializados, medios e influencers que recorrerán distintos puntos turísticos como Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Gaiman y Dolavon para difundir la oferta turística de la región.



También habrá promociones especiales para incentivar el turismo durante el inicio de la temporada. El valor del avistaje embarcado se mantendrá en 150 mil pesos para mayores durante temporada baja y los residentes chubutenses podrán acceder a promociones 2x1, descuentos y cuotas sin interés a través del Banco del Chubut.



Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre el sector público y privado para fortalecer el turismo regional y acercar a más visitantes una experiencia única junto a las ballenas en las costas patagónicas.