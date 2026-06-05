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5 de junio de 2026
SE TERMINO

Revelan el inesperado motivo por el que Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda

En medio de fuertes rumores de crisis, trascendió la verdadera razón detrás del distanciamiento entre el conductor y la modelo peruana

Revelan el inesperado motivo por el que Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda
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Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran fuertes versiones sobre una supuesta separación de Rossana Almeyda. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la ruptura, en las últimas horas trascendió el llamativo motivo que habría desencadenado el distanciamiento.
 

Según revelaron en programas de espectáculos, la relación habría comenzado a desgastarse por diferencias en los proyectos de vida y las constantes obligaciones laborales del conductor. Tinelli atraviesa una etapa de intensa actividad profesional y viajes frecuentes, una situación que habría complicado la convivencia y la estabilidad del vínculo.
 

Además, allegados a la pareja aseguraron que Rossana buscaba una relación más tranquila y alejada de la exposición mediática, mientras que el empresario continúa ligado al mundo del entretenimiento y los compromisos públicos. Esa diferencia de estilos habría generado tensiones cada vez más difíciles de resolver.
 

Las señales de crisis comenzaron a llamar la atención luego de que ambos dejaran de mostrarse juntos en redes sociales y evitaran compartir apariciones públicas. Como suele ocurrir en estos casos, el silencio alimentó aún más las especulaciones.
 

Por ahora, ni Marcelo Tinelli ni Rossana Almeyda hicieron declaraciones sobre el estado actual de la relación. Sin embargo, el tema ya ocupa un lugar central en los programas de farándula y entre los seguidores del conductor.


 

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