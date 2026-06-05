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5 de junio de 2026
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Andrea del Boca reveló el pacto secreto que hizo con Gran Hermano y estalló la polémica

La actriz sorprendió dentro de la casa al contar el acuerdo especial que mantuvo con la producción durante su salida temporal por problemas de salud. Sus declaraciones desataron fuertes críticas y reacciones entre los fanáticos del reality

Andrea del Boca reveló el pacto secreto que hizo con Gran Hermano y estalló la polémica
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Andrea del Boca volvió a quedar en el centro de la escena en Gran Hermano Generación Dorada tras revelar un acuerdo confidencial que había realizado con “El Big” durante su salida temporal de la casa. La actriz explicó que, luego del accidente que sufrió dentro del reality y que la obligó a recibir atención médica, consensuó con la producción mantenerse completamente aislada para poder regresar al juego sin ventajas.
 

“Yo no estuve en programas del afuera porque eso ya lo habíamos consensuado con el Big porque iba a volver a entrar”, confesó la actriz frente a sus compañeros, dejando en evidencia que su reingreso ya estaba pactado desde antes. La declaración generó un fuerte revuelo tanto dentro como fuera de la casa.
 

Según explicó Andrea, la intención era preservar el espíritu del reality y evitar que tuviera acceso a información externa, debates televisivos o repercusiones en redes sociales que pudieran beneficiar su estrategia dentro del juego. Sin embargo, muchos seguidores cuestionaron que existieran este tipo de acuerdos especiales para algunos participantes.
 

La polémica se suma a una temporada cargada de escándalos, internas y sospechas sobre el manejo del reality. En las últimas semanas también aparecieron versiones sobre contratos especiales y privilegios para ciertas figuras del programa.
 

Mientras tanto, Andrea del Boca volvió a quedar nominada y su permanencia en la casa dependerá nuevamente del voto del público, en medio de una creciente tensión entre los fanáticos del ciclo.

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