Ailén Cova rompió el silencio sobre la interna con las mujeres de la Selección

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva polémica envuelve al entorno de la Selección Argentina. Esta vez, el foco estuvo puesto en Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, quien decidió hablar públicamente sobre la supuesta tensión que existiría con varias de las mujeres de la Scaloneta.



Los rumores crecieron luego de que Camila Mayán, exnovia del mediocampista, apareciera en un evento junto a Valentina Cervantes y Carolina Calvagni, parejas de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico. Las imágenes alimentaron versiones de un supuesto respaldo del grupo hacia la influencer y de un aparente distanciamiento con Cova.



Frente a las especulaciones, Ailén decidió responder y fue tajante. “No pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada ni pública”, aseguró al ser consultada sobre el vínculo con las demás mujeres del plantel.



Además, desmintió cualquier mala relación y sostuvo que siempre se sintió contenida dentro del grupo. “Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, afirmó.



Las declaraciones se dieron luego de que en programas de espectáculos se analizara incluso quién sigue a quién en redes sociales dentro del círculo íntimo de la Selección. Según trascendió, varias esposas de futbolistas mantienen vínculo con Camila Mayán, mientras que otras no tendrían relación cercana con Ailén.



Sin embargo, la actual pareja de Mac Allister dejó en claro que no existe ninguna pelea abierta y buscó bajarle el tono al escándalo. Aun así, su frase sobre no exponer la vida privada fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Mayán, quien en distintas ocasiones habló públicamente de la separación del futbolista.



La historia entre Mac Allister, Camila Mayán y Ailén Cova sigue generando repercusiones desde la ruptura que ocurrió tras el Mundial de Qatar 2022. Ahora, con la previa de una nueva Copa del Mundo, el detrás de escena de la Scaloneta vuelve a captar la atención tanto como lo que sucede dentro de la cancha.