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5 de junio de 2026
SALTO

Gebel gana terreno en Buenos Aires con una nueva salida de La Libertad Avanza

La concejal Mariana Huber rompió con el oficialismo libertario en Escobar y profundizó el avance del espacio vinculado al pastor Dante Gebel.

Gebel gana terreno en Buenos Aires con una nueva salida de La Libertad Avanza
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La concejal de Escobar Mariana Huber anunció su salida de La Libertad Avanza (LLA) y la conformación de un monobloque propio en el Concejo Deliberante. La dirigente se incorporó a Consolidación Argentina, el espacio político que promueve una eventual candidatura presidencial del pastor Dante Gebel para 2027.

A través de un comunicado, Huber sostuvo que tomó la decisión para representar "con mayor libertad y coherencia" los valores que defendió desde el inicio de su actividad pública. Además, reivindicó la "libertad de votar con conciencia" y remarcó que representar a los vecinos no implica "obedecer automáticamente", en una crítica que fue interpretada como un cuestionamiento a la conducción libertaria.

La edil, que había sido presidenta del bloque libertario en el Concejo, mantenía desde hace tiempo diferencias con el referente local de LLA, Eduardo Gianfrancesco. Esas tensiones se reflejaron en varias votaciones donde se apartó de la postura oficial de la bancada.

Con su incorporación a Consolidación Argentina, Huber será parte del armado que busca expandirse en la provincia de Buenos Aires y que tiene entre sus principales impulsores al dirigente sindical aeronáutico Juan Pablo Brey. La concejal confirmó que trabajará para construir una estructura local con el objetivo de respaldar una eventual candidatura de Gebel en 2027.

La salida de Huber reduce a ocho integrantes el bloque de La Libertad Avanza en Escobar, aunque seguirá siendo la primera minoría del Concejo Deliberante. Su alejamiento se suma a otros casos registrados en municipios bonaerenses, donde dirigentes electos bajo el sello libertario decidieron abandonar el espacio para incorporarse a Consolidación Argentina.

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