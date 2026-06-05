Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 SALTO

Gebel gana terreno en Buenos Aires con una nueva salida de La Libertad Avanza

La concejal Mariana Huber rompió con el oficialismo libertario en Escobar y profundizó el avance del espacio vinculado al pastor Dante Gebel.

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