Mauro Icardi y la China Suárez vuelven al país: el acuerdo con Wanda Nara y el regreso a “la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez preparan su regreso a la Argentina en medio de un escenario marcado por negociaciones judiciales, acuerdos familiares y versiones sobre una nueva etapa en su relación. Según trascendió en las últimas horas, el futbolista volverá al país para reencontrarse con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara, luego de alcanzar un entendimiento respecto al régimen de visitas.



La información fue confirmada por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien explicó que una de las principales exigencias era conocer con precisión la fecha del arribo del delantero. “Nuestra exigencia era saber cuándo venía”, señaló la letrada al referirse a las conversaciones entre ambas partes.



En paralelo, también se conoció que Icardi y la actriz volverían a instalarse en la exclusiva propiedad de Nordelta conocida mediáticamente como “la casa de los sueños”, una mansión que el jugador había adquirido durante su recuperación física y que se convirtió en símbolo de esta nueva etapa sentimental junto a la China Suárez.



El regreso de la pareja ocurre después de varios meses entre Turquía, Japón y otros destinos internacionales, donde compartieron numerosas imágenes de su vida cotidiana y románticas escapadas. Mientras tanto, el conflicto legal y mediático con Wanda Nara continúa sumando capítulos, especialmente en torno a la organización familiar y el vínculo de Icardi con sus hijas.



Por ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre los detalles de su vuelta al país, aunque todo indica que el regreso marcará un nuevo capítulo en una de las historias más mediáticas del espectáculo argentino.