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5 de junio de 2026
LA PASION

Luciano Castro y Griselda Siciliani reavivan rumores de reconciliación con un inesperado gesto

Un movimiento de Luciano Castro en redes sociales volvió a poner a la expareja en el centro de la escena. Aunque Griselda Siciliani había descartado una vuelta, las señales alimentaron nuevas especulaciones

Luciano Castro y Griselda Siciliani reavivan rumores de reconciliación con un inesperado gesto
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Luciano Castro y Griselda Siciliani volvieron a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo luego de que un inesperado gesto del actor en redes sociales despertara fuertes rumores de reconciliación.
 

Todo comenzó cuando usuarios detectaron que Castro le dio “me gusta” a una publicación de Siciliani relacionada con la serie “Envidiosa”, el exitoso proyecto de Netflix protagonizado por la actriz. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente fue compartido por cuentas especializadas en espectáculos, donde comenzaron las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad entre ambos.
 

La situación tomó aún más fuerza cuando trascendió que el actor habría comenzado a seguir nuevamente a personas cercanas al entorno de la actriz, incluido familiares y allegados. “Para mí debe querer recuperarla”, deslizaron desde el ciclo “Puro Show”, alimentando las versiones de acercamiento.
 

La pareja había confirmado su separación meses atrás en medio de rumores de crisis, versiones de infidelidad y la posterior internación de Castro por un cuadro depresivo. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su vínculo, aunque siempre dejaron en claro que la relación terminó en buenos términos.
 

En abril, Siciliani había sido contundente al negar una reconciliación. “Estamos separados ya hace un tiempo largo”, aseguró en una entrevista televisiva, aunque remarcó que entre ellos existe “la mejor”.
 

Pese a esas declaraciones, los seguidores de la pareja volvieron a ilusionarse con una posible vuelta tras este nuevo intercambio virtual. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir las versiones, pero las redes sociales ya hicieron su trabajo: el romance volvió a instalarse en el centro de la escena mediática.

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