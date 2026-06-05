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5 de junio de 2026
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Escándalo judicial: denunciaron a Ivana Figueiras por hostigamiento y amenazas

La actual pareja de Tomás Guarracino presentó una denuncia contra Ivana Figueiras ante la Justicia de Tigre. La causa incluye supuestos mensajes agresivos, audios y pedidos de restricción de contacto

Escándalo judicial: denunciaron a Ivana Figueiras por hostigamiento y amenazas
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Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo. Ivana Figueiras fue denunciada formalmente por Natalie Stal, actual pareja de su ex, Tomás Guarracino, en una causa que ya quedó en manos del Juzgado de Familia N°2 de Tigre.
 

La presentación judicial, dada a conocer en el programa SQP de América TV, incluye capturas de WhatsApp y registros de audio en los que, según trascendió, la empresaria habría lanzado fuertes insultos y amenazas contra Stal. Entre las frases que figuran en el expediente aparecen expresiones como “mala madre” y “asco de persona”, además de otros agravios que encendieron la polémica.
 

De acuerdo con la denuncia, el conflicto se habría agravado en el contexto de la convivencia familiar ensamblada que comparten Guarracino y su actual pareja junto a sus respectivas hijas. La denunciante aseguró que las situaciones de hostigamiento se repitieron tanto en privado como delante de menores, motivo por el cual solicitó medidas cautelares y un perímetro de exclusión.
 

Mientras tanto, la Justicia deberá determinar el alcance de las acusaciones y evaluar las medidas solicitadas por la denunciante, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.


 

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