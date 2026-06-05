5 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Polémica por la Base Naval: Defensa negó una venta
El Ministerio de Defensa negó que exista un plan para vender la Base Naval Mar del Plata y atribuyó los rumores a especulaciones políticas locales. La polémica había llegado al Concejo Deliberante tras un pedido de informes impulsado por sectores cercanos a Axel Kicillof.
La discusión sobre el futuro de la Base Naval Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. Luego de que versiones sobre una eventual venta de los terrenos comenzaran a circular en ámbitos políticos y mediáticos de la ciudad, el Ministerio de Defensa salió a desmentir públicamente cualquier posibilidad de avanzar en esa dirección y buscó cerrar una polémica que ya había llegado al Concejo Deliberante.
El pronunciamiento nacional se produjo después de que sectores de la oposición alineados con el gobernador Axel Kicillof impulsaran un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer si el Gobierno de Javier Milei analizaba algún tipo de intervención sobre el predio militar, a partir de la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado mediante el Decreto 314/2026.
Sin rodeos, el Ministerio de Defensa afirmó que "desmiente categóricamente que exista análisis, consideración o decisión alguna orientada a la venta o desafectación de la Base Naval Mar del Plata, ni de ningún otro bien estratégico de las Fuerzas Armadas".
Desde la cartera nacional sostuvieron además que las versiones difundidas en los últimos días "no tienen sustento en ningún documento oficial, ninguna instrucción cursada a las Fuerzas Armadas ni ninguna política en curso" y atribuyeron esos trascendidos a "especulaciones de origen político local que no se corresponden con información oficial".
La aclaración apunta directamente a una controversia que había ganado volumen en Mar del Plata, donde incluso comenzaron a circular hipótesis sobre posibles desarrollos inmobiliarios en la zona ocupada por la Base Naval, con comparaciones que remitían a transformaciones urbanas de gran escala como Puerto Madero.
Para el Gobierno nacional, sin embargo, el espíritu del decreto cuestionado va en una dirección completamente distinta. En ese sentido, el comunicado remarca que el Plan ARMA fue concebido para "dotar al sistema de defensa de una fuente de financiamiento sostenida para modernizar sus capacidades operativas" y sostiene que su objetivo es precisamente el opuesto al que planteaban los rumores.
Defensa también buscó reforzar el carácter estratégico de la instalación marplatense. "La Base Naval Mar del Plata es una instalación estratégica de primer orden, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica y la Agrupación de Buzos Tácticos", señalaron.
El comunicado recuerda además que este año el complejo cumple un siglo de funcionamiento ininterrumpido. "Un siglo de presencia en el Atlántico Sur, formación de marinos y resguardo de los intereses marítimos de la Nación. Su continuidad operativa es indiscutible y no está sujeta a revisión de ningún tipo", enfatizó el Ministerio.
Finalmente, la cartera nacional ratificó su compromiso "con la transparencia institucional y con la comunidad marplatense" y garantizó la continuidad de todas las actividades operativas, logísticas y de formación que actualmente se desarrollan en la Base Naval.
El comunicado parece haber desactivado, al menos por ahora, la versión de una eventual venta. Sin embargo, en una ciudad donde el debate sobre el uso del suelo y los grandes desarrollos urbanos suele tener derivaciones políticas de largo alcance, queda por ver si la aclaración oficial alcanza para clausurar definitivamente una discusión que ya había comenzado a instalarse en la agenda local.