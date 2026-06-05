5 de junio de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Chubut aprobó una norma que restringe el uso de celulares en las escuelas
La iniciativa aprobada en la sesión de ayer de la Legislatura busca darle la potestad al docente para decidir sobre el uso de los dispositivos dentro del aula. La provincia patagónica se suma de esta forma a CABA que también reguló el uso
La iniciativa, que contó con un amplio consenso, busca limitar el uso de teléfonos móviles en los niveles inicial, primario y secundario de toda la provincia.
Este jueves, la Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que regula el uso de celulares en los establecimientos educativos. La norma fue presentada por el diputado Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, y recibió el respaldo de casi todos los bloques: Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET. Solo el diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, votó en contra.
La nueva legislación no prohíbe de manera absoluta el uso de los dispositivos, sino que otorga a los docentes la facultad de autorizar su utilización cuando lo consideren necesario con fines pedagógicos. De esta forma, se busca restituir autoridad al cuerpo docente y reducir las distracciones en el aula.
Durante el debate, el diputado Pais fundamentó la iniciativa en evidencia científica sobre los efectos negativos del uso excesivo de celulares en niños y adolescentes. Citó informes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del CONICET, que advierten sobre problemas como alteraciones del sueño, dificultades visuales, obesidad, ansiedad y depresión.
“El uso de estos dispositivos en las aulas atenta contra el aprendizaje, la atención y el desarrollo cognitivo. Los cerebros de los chicos están en pleno desarrollo”, enfatizó Pais, quien además señaló que la medida representa una política activa de prevención sanitaria.
Por su parte, la diputada Andrea Toro (Pich) aportó datos del Observatorio Argentinos por la Educación: en 2024, el 37,6% de los estudiantes nunca desactivaba las notificaciones durante las clases, y uno de cada tres tenía el celular activo en el aula.
La norma chubutense se suma a una tendencia que ya adoptaron la Ciudad de Buenos Aires y otras ocho provincias argentinas, además de países como Francia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos.
Según un informe regional de la Unesco, la restricción parcial (y no la prohibición total) es la modalidad más extendida. La organización advierte que, si bien estas medidas son útiles, deben complementarse con una sólida formación en ciudadanía digital para que los estudiantes aprendan a usar la tecnología de forma crítica y responsable.
El diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) también llamó a las familias a asumir su responsabilidad fuera del horario escolar: “El tiempo que los chicos pasan fuera de la escuela también merece el mismo control y atención”.