Volver | La Tecla Nacionales 5 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Chubut aprobó una norma que restringe el uso de celulares en las escuelas

La iniciativa aprobada en la sesión de ayer de la Legislatura busca darle la potestad al docente para decidir sobre el uso de los dispositivos dentro del aula. La provincia patagónica se suma de esta forma a CABA que también reguló el uso

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