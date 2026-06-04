4 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
El Senado dio media sanción al proyecto para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata
La iniciativa impulsada por el senador radical Maximiliano Abad propone la creación de una nueva sala para descomprimir un tribunal con jurisdicción sobre el 40 por ciento del territorio bonaerense. El expediente fue girado a la Cámara de Diputados, tras ser aprobado por unanimidad.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
En una sesión clave para la estructura judicial de la provincia de Buenos Aires, el Senado de la Nación aprobó, por unanimidad de los 61 votos, y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La propuesta, de la autoría del senador marplatense de la UCR Maximiliano Abad, obtuvo un amplio respaldo en el recinto tras haber superado previamente el debate en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
Durante la defensa de la iniciativa, se expuso el diagnóstico crítico que atraviesa el tribunal, cuya competencia abarca un extenso territorio estratégico que incluye las apelaciones de los juzgados federales de Mar del Plata, Azul, Dolores y Necochea. Al respecto, Abad fundamentó la necesidad de la ampliación al contrastar la realidad actual con la de los inicios del organismo en 1992, cuando ingresaban 700 expedientes anuales, frente a los 8.900 casos registrados durante el año 2025. Este incremento, superior al 1100 por ciento, se atribuye al crecimiento demográfico de la región, la diversificación de las materias en litigio y la creciente complejidad de los delitos de orden federal.
El debate parlamentario también recuperó las advertencias institucionales recogidas durante la etapa de comisiones, donde el presidente de la Cámara Federal local, Alejandro Tazza, había alertado sobre la inminencia de un colapso en el servicio de justicia debido a la falta de estructura. Entre los datos técnicos que consolidaron el avance del proyecto, se detalló la velocidad de la saturación reciente: entre 2020 y 2025, el ingreso de causas escaló de 1.198 a 2.186, lo que representa un incremento del 82 por ciento en ese período. Asimismo, se recordó que el tribunal funcionó durante los últimos 18 años con apenas dos magistrados para responder a una de las zonas con mayor nivel de litigiosidad del país.
En su discurso ante el recinto, el legislador radical vinculó directamente la deficiencia de la infraestructura judicial con la vida cotidiana de los ciudadanos, intentando acercar la discusión legislativa a la realidad social. Según detalló el senador, el 75 por ciento de los expedientes bajo análisis de la Cámara marplatense corresponden a causas previsionales y de salud, involucrando directamente reclamos de jubilados por reajustes de haberes y amparos de pacientes que solicitan coberturas de tratamientos médicos. Bajo la premisa de que una justicia eficaz debe ser justa pero fundamentalmente rápida, Abad enfatizó que la nueva sala —que sumará tres jueces de cámara y tres secretarías especializadas— permitirá agilizar los tiempos de resolución y evitará el uso recurrente de conjueces ante eventuales disidencias.
Tras un reconocimiento a la productividad del personal y de los magistrados que sostienen el funcionamiento actual en condiciones edilicias y operativas que no son óptimas, el proyecto obtuvo la media sanción correspondiente. Con este paso cumplido, la discusión se trasladará ahora a la Cámara de Diputados, adonde el autor de la norma dirigió un pedido formal para que se brinde un tratamiento prioritario y célere a fin de saldar lo que calificó como un reclamo histórico para la administración de justicia en el territorio bonaerense.