Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El Senado dio media sanción al proyecto para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata

La iniciativa impulsada por el senador radical Maximiliano Abad propone la creación de una nueva sala para descomprimir un tribunal con jurisdicción sobre el 40 por ciento del territorio bonaerense. El expediente fue girado a la Cámara de Diputados, tras ser aprobado por unanimidad.

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