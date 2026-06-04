Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 INDUSTRIA EN JAQUE

Crisis del neumático: Pirelli paralizó su planta en Merlo y suspendió a 650 trabajadores

En un nuevo capítulo en la extensa crisis industrial, un gigante del neumático anunció suspensiones para los trabajadores producto de la recesión.

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