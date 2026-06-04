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4 de junio de 2026
DRAMATICO

Murió José “Nene” Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y goleador histórico del fútbol argentino

El exdelantero falleció este jueves a los 91 años. Ídolo absoluto de San Lorenzo y figura de la Selección argentina, dejó una huella imborrable con sus goles, su personalidad y una carrera que marcó una época

Murió José “Nene” Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y goleador histórico del fútbol argentino
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El fútbol argentino despide a una de sus máximas leyendas. José Francisco “Nene” Sanfilippo murió este jueves a los 91 años y la noticia generó una profunda conmoción entre hinchas, exjugadores y dirigentes de todo el país. Figura histórica de San Lorenzo, club del que sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos, fue además uno de los delanteros más temidos de las décadas del 50 y 60.
 

Sanfilippo dejó una marca imborrable en el fútbol argentino con una carrera repleta de goles, títulos y récords. Con la camiseta azulgrana convirtió más de 200 tantos y se transformó en símbolo eterno de la institución de Boedo. También vistió las camisetas de Boca Juniors, Banfield, Nacional de Uruguay y Bahía de Brasil.
 

Con la Selección argentina fue campeón de la Copa América de 1957 y disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Además, fue goleador del torneo argentino en cuatro oportunidades consecutivas, un logro que lo ubicó entre los grandes artilleros de la historia nacional.
 

Apodado “El Nene”, Sanfilippo también se destacó fuera de las canchas por su personalidad fuerte y sus opiniones sin filtro, que lo mantuvieron ligado a los medios deportivos durante décadas. Su estilo frontal y polémico lo convirtió en una voz reconocida dentro del ambiente futbolero.
 

Dueño de una capacidad goleadora excepcional y de un carácter único, José Sanfilippo quedó para siempre en la memoria del fútbol argentino como uno de los grandes delanteros de todos los tiempos.


 

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