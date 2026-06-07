La solución para la suprema juventud

El NAD+ se ha convertido en una de las moléculas más mencionadas en el mundo de la longevidad y el antienvejecimiento. Presente de forma natural en todas las células del cuerpo, es clave en la producción de energía y la reparación celular, aunque sus niveles disminuyen con la edad.



Si bien los suplementos ganan popularidad, los expertos coinciden en que una alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el buen descanso y la reducción del consumo de ultraprocesados siguen siendo la verdadera base para vivir más y mejor.



El NAD+ (Nicotinamida Adenina Dinucleótido, en su forma oxidada) es una coenzima esencial presente en todas las células de los organismos vivos. Se encuentra en dos formas principales: NAD+ (oxidada) y NADH (reducida). Se trata de una molécula pequeña y soluble en agua que actúa como transportador de electrones en reacciones de oxidación y reducción.



El organismo lo produce naturalmente a partir de precursores como la vitamina B3, el triptófano y mediante el reciclaje de nicotinamida. Sus concentraciones son más elevadas en tejidos con alta demanda energética, como músculos, hígado, cerebro y corazón.



Participa en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones de las mitocondrias, transformando nutrientes en ATP, la “moneda energética” de la célula. Además, activa las enzimas PARP, encargadas de detectar y reparar daños genéticos causados por el estrés oxidativo y el envejecimiento.



Asimismo, estimula las proteínas SIRT1 a SIRT7, conocidas como “genes de la longevidad”, que regulan la inflamación, el metabolismo y la respuesta al estrés. También influye en la expresión de genes vinculados al envejecimiento y la salud metabólica, regula el reloj circadiano y protege las neuronas frente al deterioro.



Diversos estudios mencionan una reducción de hasta el 70% de los niveles de NAD+ entre los 30 y los 70 años. Esta caída se asocia con fatiga crónica, pérdida muscular (sarcopenia), deterioro cognitivo y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegenerativos.



El boom de suplementos impulsado por precursores como el NMN (mononucleótido de nicotinamida) y el NR (ribósido de nicotinamida) ha sido clave en esta tendencia. En seres humanos, ensayos clínicos de fases I y II confirmaron que ambos compuestos elevan de forma segura los niveles de NAD+ en sangre y tejidos.

Además, se observaron mejoras en la sensibilidad a la insulina, la recuperación muscular post ejercicio, leves mejoras cognitivas y una reducción de marcadores inflamatorios en adultos mayores.



Sin embargo, los beneficios más consistentes aparecen cuando estos suplementos se combinan con hábitos saludables. Los especialistas coinciden en que, más allá de las tendencias y los productos costosos, los hábitos cotidianos siguen siendo el factor más poderoso.



Una alimentación equilibrada, rica en vegetales, proteínas de calidad, grasas saludables y alimentos con niacina como pollo, pescado, aguacate, hongos y vegetales de hoja verde, junto con actividad física regular, entrenamiento de fuerza, cardio moderado, sueño reparador de entre siete y nueve horas y una fuerte reducción de ultraprocesados, azúcares y alcohol, son las estrategias más efectivas y accesibles para mantener niveles saludables de NAD+ de manera natural.



En definitiva, el NAD+ no representa una “píldora mágica”, sino un recordatorio científico de que el envejecimiento saludable depende, ante todo, de cómo vivimos cada día. La molécula del futuro, en realidad, nos devuelve a las bases de siempre.