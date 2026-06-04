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4 de junio de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

Demi Moore denunció a su yerno

La actriz intervino en la disputa judicial entre Rumer Willis y su expareja, Derek Richard Thomas, por la custodia de su hija Louetta. En su declaración, lo acusó de ser “controlador” y de haber tenido actitudes intimidantes durante el parto

Demi Moore denunció a su yerno
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La familia de Bruce Willis quedó envuelta en un fuerte escándalo judicial luego de que Demi Moore presentara una dura declaración contra Derek Richard Thomas, expareja de su hija Rumer Willis y padre de su nieta Louetta.
 

El conflicto salió a la luz en medio de la batalla legal por la custodia de la pequeña, donde la actriz de Ghost decidió respaldar públicamente a su hija con un contundente testimonio presentado ante la Justicia estadounidense.
 

Según trascendió en documentos judiciales, Moore acusó a Thomas de haber tenido comportamientos “agresivos y controladores” durante el nacimiento de la niña. La actriz aseguró que el músico irrumpió sin permiso en la bañera de parto y que mostró una actitud intimidante tanto con Rumer como con el resto de la familia.
 

“Lo escuché presionar a Rumer para que no me dejara estar con sus hermanas”, sostuvo la artista en parte de la declaración que se filtró a la prensa internacional.
 

Además, Moore relató episodios de tensión ocurridos después del nacimiento de Louetta y afirmó que el comportamiento de Thomas generó preocupación en todo el entorno familiar.
 

Por su parte, el músico negó las acusaciones y aseguró que nunca actuó de manera violenta ni inapropiada. También denunció que existe una campaña mediática en su contra y reclamó ante la Justicia un régimen de visitas y un acuerdo de crianza estable para su hija.
 

La disputa legal suma un nuevo capítulo en uno de los momentos más delicados para la familia Willis, que desde hace años atraviesa una compleja situación personal debido al estado de salud de Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal.

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