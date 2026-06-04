La familia, ¿es lo primero?: intendente UCR, furioso con su hermana por hacerle interna

La interna peronista jaquea la sesión en Diputados… no importa cuándo leas esto El massismo y La Cámpora defienden la existencia de la Bicameral para distribuir fondos a municipios, respaldando el proyecto del abadista Garciarena. El kicillofismo busca desactivarla y repartir el dinero por CUD. Finalmente se cayó la reunión de la Comisión de Presupuesto, el encuentro en el recinto aparece como dificultoso.