La familia, ¿es lo primero?: intendente UCR, furioso con su hermana por hacerle interna
El jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, aseguró que “es inentendible” que Marisa presente lista para confrontar con él en los comicios internos de la UCR. "Ella arrancó políticamente con el peronismo", explicó. El domingo irán a las urnas en 9 distritos.
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A pesar de que a nivel provincial la UCR acordó una lista de unidad, que evitará la confrontación interna el próximo domingo, en nueve distritos irán a las urnas para dirimir la conducción del Comité local.
Como informó La Tecla.info, uno de ellos será Lincoln, en la Cuarta Sección, donde se ha planteado un conflicto de índole familiar, luego de que Marisa, hermana del intendente Salvador Serenal, haya decidido jugar con su propia lista.
Lo hará con una nómina que encabeza Matías Gazquez, alfil de la senadora provincial Natalia Quintana, enfrentando a la que lleva con candidata a Valeria Menna, actual presidenta del Comité y secretaria de Acción Social del municipio.
El intendente Salvador Serenal junto a Marisa, su hermana y rival en la interna radical.
Sin embargo, en las últimas horas el propio alcalde se sumó a las críticas contra su hermana, asegurando que la actitud de su familiar “es inentendible”. En tal sentido, añadió que "es la misma fuerza que siempre nos hizo interna, de toda la vida, incluso estando en otros partidos. Nosotros mantenemos la conducta. El radicalismo vive de internas, es una lástima porque se podría haber concretado una lista de unidad, pero es siempre el mismo grupo de personas y está bien, se dirime en las urnas".
El intendente linqueño, alineado con el diputado nacional Pablo Juliano, explicó que su hermana "arrancó políticamente con el peronismo", yu consideró: "Nosotros estamos en el radicalismo desde la primera hora, cuando nadie creía y estuvimos ahí para levantar al radicalismo. Pero esto es democrático. La lista que hace la interna nunca creyó en este proyecto que llevamos adelante, pero no quita se pueden presentar".