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4 de junio de 2026
TRISTEZA

Murió Marita Monteleone, la voz inolvidable de los teléfonos argentinos

La reconocida locutora falleció a los 68 años tras permanecer internada en terapia intensiva. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva de generaciones de argentinos gracias a los históricos mensajes automáticos de la telefonía

Murió Marita Monteleone, la voz inolvidable de los teléfonos argentinos
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El mundo de la locución argentina atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Marita Monteleone, la emblemática voz de los mensajes telefónicos que acompañó durante décadas a millones de argentinos. La artista falleció a los 68 años luego de permanecer varios días internada en terapia intensiva.
 

Su voz se convirtió en una marca registrada de la vida cotidiana argentina gracias a frases inolvidables como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o “La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada”. Mensajes que, durante años, formaron parte de la rutina de millones de usuarios telefónicos en todo el país.
 

Nacida como María de los Ángeles Araceli Monteleone, desarrolló una extensa carrera en radio, televisión y espectáculos musicales, aunque alcanzó popularidad masiva cuando comenzó a trabajar para ENTel y luego para Telefónica a fines de los años 80. Con el paso del tiempo, su tono cálido y distintivo la transformó en una de las voces más reconocidas de la Argentina.
 

Además de su labor como locutora, Monteleone también se destacó como cantante de tango y periodista. Trabajó junto a figuras históricas de la radio nacional y obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro por su labor en locución.
 

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y en redes sociales, donde colegas, oyentes y admiradores la despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento. Para varias generaciones, su voz fue mucho más que un mensaje automático: se transformó en un sonido inseparable de la memoria cotidiana argentina.
 

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