Shakira y Piqué volvieron a seguirse en redes y crecieron los rumores de reconciliación

Después de años de distancia pública y una separación atravesada por fuertes polémicas, Shakira y Gerard Piqué quedaron nuevamente en el centro de la escena por un inesperado gesto en redes sociales que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.



Según detectaron cuentas de fanáticos y medios especializados, ambos volvieron a seguirse mutuamente en Instagram y además reactivaron antiguas fotografías compartidas durante su relación. El movimiento llamó la atención porque desde la ruptura, confirmada en 2022, no habían mostrado señales públicas de acercamiento.



La situación tomó todavía más fuerza luego de recientes declaraciones de Shakira, quien habló de Piqué en un tono conciliador durante una entrevista con The Times. Allí aseguró que siempre guardará “gratitud hacia el padre de sus hijos” y recordó que soñó con mantener su familia unida “hasta que la muerte” los separara.



Aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre una reconciliación, el regreso del seguimiento mutuo y la recuperación de recuerdos compartidos fueron suficientes para revolucionar a las redes sociales. Mientras algunos seguidores creen que se trata de un acercamiento emocional, otros consideran que podría ser simplemente una reorganización de sus perfiles digitales.



La historia entre Shakira y Piqué comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del espectáculo internacional. Tras más de una década juntos y dos hijos en común, la ruptura estuvo marcada por rumores de infidelidad y una fuerte exposición pública que incluso inspiró canciones de la artista colombiana.