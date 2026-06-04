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4 de junio de 2026
LA QUE FALTABA

Escándalo en el mundo del polo: Pampita fue expulsada de un exclusivo grupo de mujeres

A modelo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendiera que habría sido apartada de “Las Palenqueras”, un selecto chat integrado por parejas de reconocidos polistas. Los supuestos motivos generaron un fuerte revuelo

Escándalo en el mundo del polo: Pampita fue expulsada de un exclusivo grupo de mujeres
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Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran presente sentimental junto a Martín Pepa tras su reciente reconciliación, pero en las últimas horas quedó envuelta en una inesperada controversia vinculada al exclusivo ambiente del polo. Según trascendió, la modelo habría sido expulsada de “Las Palenqueras”, un grupo privado integrado por mujeres relacionadas con reconocidos jugadores de polo.
 

La versión fue difundida en el programa LAM, donde aseguraron que la decisión habría sido tomada de manera unánime por las integrantes del grupo. Allí también se filtraron fuertes comentarios atribuidos a personas cercanas al entorno del polo, que cuestionaron la presencia de Pampita dentro de ese círculo social.
 

El escándalo tomó mayor dimensión porque ocurre en medio del acercamiento entre la conductora y Martín Pepa, con quien volvió a mostrarse públicamente durante una estadía en Inglaterra vinculada a importantes torneos de polo. En redes sociales, ambos compartieron imágenes de su viaje y dejaron en evidencia que atraviesan un gran momento como pareja.
 

Hasta el momento, Pampita no hizo declaraciones públicas sobre la polémica ni sobre su supuesta exclusión del grupo. Sin embargo, la noticia generó repercusiones inmediatas en el mundo del espectáculo y volvió a colocar a la modelo en el centro de la escena mediática.

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