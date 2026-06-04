Campeón del Mundial 2026: ¿qué dicen las inteligencias artificiales sobre el gran favorito?

A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las distintas plataformas de inteligencia artificial y los sistemas de análisis estadístico comenzaron a elaborar sus predicciones sobre qué selección podría quedarse con la Copa del Mundo. Las simulaciones combinan rankings Elo, rendimiento reciente, calidad de plantel, experiencia internacional y estadísticas avanzadas para proyectar a los grandes candidatos.



En la mayoría de los modelos, España aparece como la principal favorita. Las proyecciones le otorgan cerca de un 26% de probabilidades de consagrarse campeona gracias a una generación joven y consolidada, liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri. Los algoritmos destacan el funcionamiento colectivo del equipo, su regularidad y el gran presente que atraviesa desde la conquista de la Eurocopa.



Francia se ubica inmediatamente detrás con alrededor de un 19% de chances. El conjunto encabezado por Kylian Mbappé mantiene uno de los planteles más poderosos del torneo y continúa siendo considerado un especialista en instancias decisivas. La experiencia acumulada en los últimos Mundiales y su enorme potencial ofensivo son algunos de los factores más valorados por los sistemas de IA.



Argentina figura entre los máximos candidatos con probabilidades que rondan entre el 13% y el 14%. La selección campeona en Qatar 2022 conserva gran parte de la base que obtuvo el título y sigue siendo uno de los equipos más competitivos del planeta. Los modelos resaltan la solidez táctica construida por Lionel Scaloni, la mentalidad ganadora del grupo y el peso de Lionel Messi, que podría disputar su última Copa del Mundo.



Brasil aparece en el cuarto lugar de las proyecciones con cifras cercanas al 8% o 9%. La llegada de Carlo Ancelotti renovó las expectativas de la Verdeamarela, que cuenta con futbolistas desequilibrantes como Vinicius Jr. y Rodrygo. Sin embargo, algunas dudas defensivas hacen que las probabilidades sean algo menores respecto de otros favoritos.



Inglaterra completa el grupo de principales aspirantes con porcentajes que oscilan entre el 5% y el 11%, según la inteligencia artificial consultada. El conjunto inglés cuenta con figuras de primer nivel como Jude Bellingham, Harry Kane y Phil Foden, aunque las simulaciones advierten que su rendimiento en los cruces de eliminación directa será determinante.



Las predicciones también muestran diferencias entre las distintas plataformas de IA. ChatGPT ubica a España como máxima candidata, seguida por Francia y Argentina.



Por su parte, Grok, el sistema desarrollado por xAI, coincide en señalar a España y Francia como las selecciones más fuertes del momento y considera que ambas tienen mayores posibilidades de disputar la final.



Asimismo, Gemini coloca a Francia en el primer lugar de sus proyecciones con un 19%, seguida muy de cerca por España con un 16%.

Estos mismos resultados fueron dados por la plataforma Claude.

Más atrás aparecen selecciones como Alemania, Portugal y Uruguay, además del posible factor localía de Estados Unidos.