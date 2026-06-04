Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 REVISTA QUé

Se picó: tensión entre Ciudad y Provincia por el tema de la seguridad

El jefe de Gobierno porteño encabezó un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) para dar la bienvenida a los nuevos uniformados. ”Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, aseguró.

Compartir