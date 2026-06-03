Wanda Nara recibió un duro revés judicial en su pelea con Mauro Icardi

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas horas, trascendió que la Justicia rechazó el pedido de compensación económica que había presentado la empresaria tras años acompañando al delantero durante su carrera en Europa.



La resolución cayó como un verdadero golpe para Wanda, quien esperaba obtener un reconocimiento económico en el marco del proceso de separación y divorcio que mantiene con el jugador del Galatasaray. Según se conoció, el planteo judicial apuntaba a los años en los que dejó de lado proyectos personales para acompañar la carrera profesional de Icardi en distintos países.



El conflicto entre ambos continúa escalando y suma nuevas denuncias, cruces mediáticos y disputas vinculadas a la tenencia de sus hijas, cuotas alimentarias y bienes compartidos. Mientras tanto, el delantero sigue instalado en Turquía y mantiene su relación con Eugenia “la China” Suárez, en medio de un escenario cada vez más tenso.



La relación entre Wanda e Icardi atraviesa uno de sus momentos más conflictivos desde que anunciaron su separación. En los últimos meses, ambos protagonizaron fuertes enfrentamientos públicos y judiciales, con acusaciones cruzadas y fallos que alternaron beneficios para cada una de las partes.

