3 de junio de 2026
ACUERDOS
Con su libro bajo el brazo, Kicillof desembarca en Corrientes con la mira puesta en 2027
El gobernador Axel Kicillof visitará este miércoles Corrientes para desarrollar una serie de actividades institucionales junto al mandatario provincial, Juan Pablo Valdés. Ambos firmarán convenios de cooperación entre las dos administraciones en áreas como Seguridad, Desarrollo Agrario y Gobierno.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este miércoles Corrientes para desarrollar una serie de actividades institucionales junto al mandatario provincial, Juan Pablo Valdés. Durante la jornada, ambos firmarán convenios de cooperación entre las dos administraciones en áreas como Seguridad, Desarrollo Agrario y Gobierno.
La presencia del dirigente bonaerense fue confirmada por el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien detalló que la agenda incluirá la rúbrica de acuerdos interministeriales y otras actividades oficiales.
Además del encuentro con Valdés, Kicillof encabezará la presentación de su libro De Smith a Keynes en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.
Más allá de la agenda institucional, la visita también tendrá una lectura política. El mandatario bonaerense busca consolidar su espacio dentro del peronismo y medir el escenario en una provincia donde el PJ enfrenta históricas dificultades para ganar terreno electoral.
En ese marco, desde comienzos de año dirigentes cercanos a Kicillof trabajan en la organización del Movimiento Derecho al Futuro en Corrientes. Entre ellos se encuentran el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quienes mantuvieron diversas reuniones en territorio correntino para fortalecer la estructura política del espacio.
La llegada del gobernador a Corrientes se produce semanas después de su recorrida por Córdoba, donde también desarrolló actividades con el objetivo de ampliar su presencia política fuera de la provincia de Buenos Aires.