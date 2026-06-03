Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2026 ACUERDOS

Con su libro bajo el brazo, Kicillof desembarca en Corrientes con la mira puesta en 2027

El gobernador Axel Kicillof visitará este miércoles Corrientes para desarrollar una serie de actividades institucionales junto al mandatario provincial, Juan Pablo Valdés. Ambos firmarán convenios de cooperación entre las dos administraciones en áreas como Seguridad, Desarrollo Agrario y Gobierno.

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