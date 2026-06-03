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3 de junio de 2026
RESPALDO

Organizaciones ambientales se movilizaron en apoyo a CFK a un año de su detención

La convocatoria se realizó frente al domicilio de la ex presidenta bajo la consigna “Ambientalismo Popular con Cristina” y reunió a referentes, trabajadores y militantes vinculados a la agenda ambiental.

Organizaciones ambientales se movilizaron en apoyo a CFK a un año de su detenciónOrganizaciones ambientales se movilizaron en apoyo a CFK a un año de su detención
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Bajo la consigna “Ambientalismo Popular con Cristina”, organizaciones ambientales, recuperadores urbanos, trabajadores de la tierra, científicos, universitarios, trabajadores de áreas naturales protegidas y militancia ambiental se convocaron este martes en San José 1111, al cumplirse un año de su detención.

El movimiento ambientalista movilizó este martes hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, en una contundente muestra de apoyo popular, al cumplirse un año de su injusta detención. 

La jornada estuvo encabezada por Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y referenta ambiental de La Cámpora. “Cristina siempre defendió la soberanía nacional y los bienes comunes naturales de nuestro pueblo. Defendió nuestra tierra, nuestros glaciares, el agua, el mar argentino, la ciencia nacional y el derecho de las futuras generaciones a vivir en una patria más justa. Por eso el ambientalismo popular también está con Cristina”, destacó Vilar.  
Durante la jornada hubo shows y expresiones artísticas de concientización de cuidado de los bienes comunes naturales, muestras de glaciares y bosques nativos. 

“No hay justicia ambiental sin soberanía, y no hay soberanía posible si se entrega lo que es de todos”, enfatizó la ministra bonaerense, quien había estado hace unas semanas en San José 1111 junto al PJ de Lomas de Zamora y el intendente Federico Otermín.

El ambientalismo popular se suma así a la multitudinaria expresión de apoyo a quien fue presidenta de la Nación y sigue siendo una referencia política fundamental para millones de argentinas y argentinos. Para el movimiento que defiende los bienes comunes naturales, la justicia ambiental y social, y el derecho a un ambiente sano como parte de un proyecto colectivo, la libertad de Cristina es también una causa de toda la militancia.

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