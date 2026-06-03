Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2026 RESPALDO

Organizaciones ambientales se movilizaron en apoyo a CFK a un año de su detención

La convocatoria se realizó frente al domicilio de la ex presidenta bajo la consigna “Ambientalismo Popular con Cristina” y reunió a referentes, trabajadores y militantes vinculados a la agenda ambiental.

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