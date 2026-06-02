Volver | La Tecla Municipios 2 de junio de 2026 ENCUENTRO

Gestión de un alcalde por las viviendas en marcha su distrito

El intendente del interior bonaerense se reunió con el titular del IVBA para asegurarse de que las casas que se están construyendo se terminen y sean adjudicadas. “Sabemos de la importancia que tiene el acceso a la vivienda”, dijo.

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