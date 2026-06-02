2 de junio de 2026
ENCUENTRO
Gestión de un alcalde por las viviendas en marcha su distrito
El intendente del interior bonaerense se reunió con el titular del IVBA para asegurarse de que las casas que se están construyendo se terminen y sean adjudicadas. “Sabemos de la importancia que tiene el acceso a la vivienda”, dijo.
El intendente del partido bonaerense de Tres Arroyos, Pablo Garate, se reunió hoy con el presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA), Diego Menéndez, con el objetivo de avanzar en la continuidad de las obras de viviendas en su distrito, de modo que se asegure su conclusión y adjudicación.
Durante el encuentro se abordó el estado actual de los proyectos habitacionales en marcha, las instancias necesarias para garantizar su continuidad y la organización del futuro sorteo que permitirá a familias del distrito acceder a su vivienda.
“Seguimos gestionando para que estas viviendas se terminen y lleguen a quienes las están esperando. Sabemos de la importancia que tiene el acceso a la casa propia para muchas familias de Tres Arroyos y por eso estamos trabajando para avanzar en cada una de las etapas que quedan por delante”, expresó el alcalde massista.
El encuentro forma parte de una “agenda de trabajo permanente” que el municipio mantiene con distintos organismos del gobierno bonaerense para “impulsar obras, programas y soluciones concretas para los vecinos”, destacó la Municipalidad en un comunicado.
“La articulación institucional y el diálogo permanente permiten avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del distrito”, enfatizó la comuna tresarroyense.
Garate destacó además la importancia del trabajo conjunto con la Provincia para sostener “políticas públicas que generen oportunidades y respuestas concretas a las necesidades de la comunidad”.