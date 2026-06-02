Apps
Martes, 2 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
2 de junio de 2026
ENCUENTRO

Gestión de un alcalde por las viviendas en marcha su distrito

El intendente del interior bonaerense se reunió con el titular del IVBA para asegurarse de que las casas que se están construyendo se terminen y sean adjudicadas. “Sabemos de la importancia que tiene el acceso a la vivienda”, dijo.

Gestión de un alcalde por las viviendas en marcha su distrito
Compartir

El intendente del partido bonaerense de Tres Arroyos, Pablo Garate, se reunió hoy con el presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA), Diego Menéndez, con el objetivo de avanzar en la continuidad de las obras de viviendas en su distrito, de modo que se asegure su conclusión y adjudicación.

Durante el encuentro se abordó el estado actual de los proyectos habitacionales en marcha, las instancias necesarias para garantizar su continuidad y la organización del futuro sorteo que permitirá a familias del distrito acceder a su vivienda.

“Seguimos gestionando para que estas viviendas se terminen y lleguen a quienes las están esperando. Sabemos de la importancia que tiene el acceso a la casa propia para muchas familias de Tres Arroyos y por eso estamos trabajando para avanzar en cada una de las etapas que quedan por delante”, expresó el alcalde massista.

El encuentro forma parte de una “agenda de trabajo permanente” que el municipio mantiene con distintos organismos del gobierno bonaerense para “impulsar obras, programas y soluciones concretas para los vecinos”, destacó la Municipalidad en un comunicado.

“La articulación institucional y el diálogo permanente permiten avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del distrito”, enfatizó la comuna tresarroyense.

Garate destacó además la importancia del trabajo conjunto con la Provincia para sostener “políticas públicas que generen oportunidades y respuestas concretas a las necesidades de la comunidad”.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

UNIÓN CÍVICA RADICAL

Los esfuerzos por el consenso total no alcanzaron y en nueve distritos hay internas

El próximo domingo los afiliados radicales de un puñado de municipios deberán concurrir a las urnas para decidir quien preside el Comité local tras los fallidos intentos de unidad. En Mar del Plata debieron cambiar un candidato a presidente, en un municipio compiten funcionarios del intendente contra una lista patrocinada por su hermana. El detalle de todos los lugares en los que hay elecciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: libertarios se suman al planteo de La Cámpora y más voces piden sesionar

PBA adjudicó a C&S un nuevo contrato por USD 350 mil para ampliar CONTRAT.AR II

Derrota: la oposición derribó el veto de un intendente radical para congelar sueldos

Las guardias colapsan y las camas escasean: fuerte impacto de la ola de enfermedades respiratorias

La política imantada por los extremos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET