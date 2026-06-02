Un intendente del conurbano eliminó la tasa a los combustibles y celebra el resultado
El jefe comunal tomó esa medida para que la nafta y el gasoil sean más baratos en su distrito. Desde el sector privado acreditan que la idea dio sus frutos, ya que las ventas aumentaron y superan a las de distritos vecinos.
Un intendente de un municipio del Gran Buenos Aires (GBA) puso en práctica una idea a través de la cual buscaba reducir el precio de la nafta y el gasoil en su distrito y, según estimaciones privadas, logró que las ventas locales de combustible repunten.
Se trata de Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría, quien decidió eliminar la tasa vial que se cobraba con la compra de combustible en las estaciones de servicio.
“En Esteban Echeverría no cobramos la tasa vial sobre los combustibles. Es una decisión que tomamos para que quienes viven, trabajan o transitan por nuestro distrito puedan ahorrar cada vez que cargan nafta o gasoil. Por eso, los invito a elegir nuestras estaciones de servicio y aprovechar este beneficio”, manifestó Gray en un posteo en redes.
“Esto representa entre $ 4000 y 5000 menos por tanque de combustible”, enfatizó el intendente.
Desde el sector privado afirman que la medida logró el objetivo deseado, ya que la venta de combustible en las estaciones echeverrienses creció un 15% desde la eliminación de la tasa y es un 20% superior a la que se registra en municipios vecinos donde se cobra el gravamen. En ambos casos se trata de promedios aproximados, revelados por Fernando Rolando, representante de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).