Un intendente del conurbano eliminó la tasa a los combustibles y celebra el resultado

UNIÓN CÍVICA RADICAL

Los esfuerzos por el consenso total no alcanzaron y en nueve distritos hay internas El próximo domingo los afiliados radicales de un puñado de municipios deberán concurrir a las urnas para decidir quien preside el Comité local tras los fallidos intentos de unidad. En Mar del Plata debieron cambiar un candidato a presidente, en un municipio compiten funcionarios del intendente contra una lista patrocinada por su hermana. El detalle de todos los lugares en los que hay elecciones.