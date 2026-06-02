Apps
Martes, 2 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
2 de junio de 2026
MOVIDA

Un intendente del conurbano eliminó la tasa a los combustibles y celebra el resultado

El jefe comunal tomó esa medida para que la nafta y el gasoil sean más baratos en su distrito. Desde el sector privado acreditan que la idea dio sus frutos, ya que las ventas aumentaron y superan a las de distritos vecinos.

Un intendente del conurbano eliminó la tasa a los combustibles y celebra el resultado
Compartir

Un intendente de un municipio del Gran Buenos Aires (GBA) puso en práctica una idea a través de la cual buscaba reducir el precio de la nafta y el gasoil en su distrito y, según estimaciones privadas, logró que las ventas locales de combustible repunten.

Se trata de Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría, quien decidió eliminar la tasa vial que se cobraba con la compra de combustible en las estaciones de servicio.

“En Esteban Echeverría no cobramos la tasa vial sobre los combustibles. Es una decisión que tomamos para que quienes viven, trabajan o transitan por nuestro distrito puedan ahorrar cada vez que cargan nafta o gasoil. Por eso, los invito a elegir nuestras estaciones de servicio y aprovechar este beneficio”, manifestó Gray en un posteo en redes.

“Esto representa entre $ 4000 y 5000 menos por tanque de combustible”, enfatizó el intendente.
 

Desde el sector privado afirman que la medida logró el objetivo deseado, ya que la venta de combustible en las estaciones echeverrienses creció un 15% desde la eliminación de la tasa y es un 20% superior a la que se registra en municipios vecinos donde se cobra el gravamen. En ambos casos se trata de promedios aproximados, revelados por Fernando Rolando, representante de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

UNIÓN CÍVICA RADICAL

Los esfuerzos por el consenso total no alcanzaron y en nueve distritos hay internas

El próximo domingo los afiliados radicales de un puñado de municipios deberán concurrir a las urnas para decidir quien preside el Comité local tras los fallidos intentos de unidad. En Mar del Plata debieron cambiar un candidato a presidente, en un municipio compiten funcionarios del intendente contra una lista patrocinada por su hermana. El detalle de todos los lugares en los que hay elecciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: libertarios se suman al planteo de La Cámpora y más voces piden sesionar

PBA adjudicó a C&S un nuevo contrato por USD 350 mil para ampliar CONTRAT.AR II

Derrota: la oposición derribó el veto de un intendente radical para congelar sueldos

La política imantada por los extremos

Las guardias colapsan y las camas escasean: fuerte impacto de la ola de enfermedades respiratorias

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET