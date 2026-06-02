La inseguridad no da tregua en la Autopista La Plata-Buenos Aires
Un nuevo ataque con objetos contundentes puso en riesgo a pasajeros y automovilistas. Vecinos denuncian episodios recurrentes y cuestionan la falta de controles efectivos.
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Un nuevo episodio de violencia e inseguridad volvió a registrarse en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires. Durante la tarde del lunes, entre las 16:30 y las 17 horas, un colectivo de la línea Metropol que se dirigía hacia la capital bonaerense fue alcanzado por un objeto metálico que impactó de lleno contra el parabrisas cuando transitaba a pocos metros del acceso a la ciudad. Detrás del micro, al menos tres vehículos particulares también sufrieron daños en parabrisas y sectores frontales tras ser alcanzados por distintos proyectiles.
Según relataron pasajeros que viajaban en la unidad, el golpe se produjo sobre el sector derecho del parabrisas y provocó el desprendimiento de astillas de vidrio que alcanzaron al conductor y a algunos ocupantes. Aunque el cristal no llegó a romperse completamente y no hubo personas heridas, la situación generó momentos de tensión y preocupación entre quienes viajaban en el colectivo. “La piedra no ingresó al micro, pero las astillas volaron hacia el chofer”, contó uno de los testigos.
Los ataques de este tipo no son nuevos en la zona. Desde hace meses, choferes, automovilistas y vecinos denuncian agresiones reiteradas contra vehículos que circulan por ese tramo de la autopista. Las sospechas apuntan recurrentemente a un grupo de menores que reside en el barrio El Mercadito, en Tolosa. Incluso, durante este año ya se habían reportado hechos similares en las inmediaciones de las avenidas 32 y 120, donde también se registraron lanzamientos de piedras contra vehículos en movimiento.
El nuevo incidente volvió a encender las alarmas por la seguridad en uno de los principales corredores que conectan La Plata con la Ciudad de Buenos Aires. Los afectados reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas para evitar que estos ataques se repitan y provoquen una tragedia. Hasta el momento no se informaron detenciones y la investigación permanece en curso, sumando un nuevo caso a una larga serie de denuncias por vandalismo contra el transporte público y los automovilistas que utilizan diariamente la autopista.