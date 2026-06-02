Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2026 SIN FRENO

La inseguridad no da tregua en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Un nuevo ataque con objetos contundentes puso en riesgo a pasajeros y automovilistas. Vecinos denuncian episodios recurrentes y cuestionan la falta de controles efectivos.

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